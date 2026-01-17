Marta Fort atropelló a una mujer de 89 años en Belgrano: imágenes del accidente

Marta Fort protagonizó un accidente de tránsito en el barrio porteño de Belgrano al embestir a una mujer en la intersección de Migueletes y Olleros.

Marta Fort en el pódcast en "Ángeles y demonios" de Angie Landaburu. (Foto: captura de pantalla)

El siniestro, ocurrido cerca del mediodía, cobró inmediata notoriedad en redes sociales debido a la viralización de las imágenes del choque. En declaraciones a TN Show, su abogado César Carozza llevó tranquilidad al confirmar que tanto la joven como la mujer afectada se encuentran fuera de peligro.

Así fue el accidente de tránsito de Marta Fort

“Esto ocurrió hace apenas un par de horas y se trató de un siniestro vial. Lamentablemente, la mujer cruzó de manera incorrecta y Marta circulaba por la zona. La señora no se encuentra en grave estado, pero por precaución intervino el SAME y fue trasladada para ser evaluada, como sucede habitualmente”, explicó el abogado de la joven a este medio.

Además, agregó: “Marta está en buen estado y ya se encuentra en su domicilio. Si bien se va a iniciar algún tipo de sumario, todavía es muy temprano. El caso debe pasar por la comisaría y cumplirse con el procedimiento correspondiente. Yo ya asumí el compromiso de retirar el sumario porque tengo que realizar la denuncia del siniestro”.