Digno de una heredera: cuál es el perfume que utiliza Marta Fort y que dejó impactados a sus seguidores por el precio

La influencer Marta Fort, hija del ya mítico Ricardo Fort, reveló qué perfume utiliza en todo momento y que dejó en shock a todos sus seguidores debido al elevado precio en el que se puede encontrar. Según dijo, próximamente la estrenará en Punta del Este, donde irá a pasar sus vacaciones.

La elección de perfumes exclusivos se ha vuelto tendencia entre las celebridades y figuras públicas, y la hija del recordado empresario no fue la excepción. En sus redes sociales, Marta Fort compartió con sus seguidores cuál es su fragancia predilecta y sorprendió por el valor que puede alcanzar en el mercado local. La joven, referente de moda y estilo, suele marcar tendencia con cada producto que utiliza, y el perfume no fue la excepción, generando múltiples reacciones entre sus fanáticos.

La revelación del perfume favorito de Marta Fort se suma a una ola de interés en los productos de lujo y fragancias importadas, que cada vez ganan más espacio entre el público joven. La influencer anticipó que usará esta exclusiva fragancia durante su estadía en Punta del Este, uno de los destinos favoritos para las vacaciones de verano.

Mandarino Di Amalfi, de Tom Ford, es la fragancia favorita de Marta Fort y se destaca por su aroma cítrico y precio elevado.

Marta Fort reveló su fragancia favorita y sorprendió con el precio

La heredera de Ricardo Fort confesó que es fanática de Mandarino Di Amalfi, una de las fragancias más exclusivas de Tom Ford. Este perfume se caracteriza por una combinación de notas cítricas como mandarina, limón y pomelo, acompañadas de un delicado corazón de azahar y jazmín, que aportan una dulzura floral. La base de la fragancia está anclada por ámbar y almizcle, elementos que le dan profundidad y calidez.

Cuánto cuesta el perfume que usa Marta Fort

El precio de Mandarino Di Amalfi generó impacto entre los seguidores de Marta. En la Argentina, la versión de 50 mililitros alcanza un valor de aproximadamente 700 mil pesos y solo se consigue en tiendas selectas o a través de importadores. En mercados internacionales, el acceso también está restringido, lo que refuerza su carácter exclusivo y deseado por los amantes de los perfumes de alta gama.

Esta fragancia no solo destaca por su composición, sino también por su imagen de lujo y sofisticación, atributos que coinciden con el estilo que la influencer suele mostrar en sus redes sociales.

Felipe Fort también se inclinó por perfumes de lujo, como Tabac 28 de Le Labo y Sauvage Elixir de Dior, ambos con valores sorprendentes

Los perfumes elegidos por Felipe Fort y sus características

El gusto por las fragancias de lujo no es exclusivo de Marta Fort en la familia. Su hermano, Felipe Fort, también compartió con sus seguidores cuál es su perfume preferido y volvió a sorprender por el costo. Felipe utiliza Tabac 28 de Le Labo, un perfume de la familia olfativa amaderada aromática creado por Frank Voelkl en 2019. Según explicó el joven empresario, esta fragancia solo se consigue en Miami y, en plataformas como eBay, el frasco de 100 mililitros tiene un valor de 540 dólares, mientras que el de 50 mililitros ronda los 320 dólares.

Además, Felipe mencionó que en ocasiones especiales prefiere Sauvage Elixir de Dior, con notas de pimienta, cítricos, lavanda, pachuli y ambroxan. Este perfume, aunque más accesible, también tiene un precio elevado, llegando a unos 240 mil pesos en el mercado argentino.