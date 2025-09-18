La fuerte reacción de la familia de Thiago Medina al acercamiento del hombre que lo chocó: “No estamos dispuestos...”

Thiago Medina sigue internado en terapia intensiva y lucha por su vida tras sufrir un grave accidente y pasar por una cirugía de urgencia en la que le extirparon el bazo. El ex Gran Hermano permanece en estado delicado. Sus familiares piden cadena de oración por su salud. Camilota habló del hombre que manejaba el auto que chocó al famoso.

El último parte médico de Thiago reveló una leve mejoría y se evalúa una intervención quirúrgica. “El paciente permanece internado en la unidad de terapia intensiva de nuestro hospital bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad terapia intensiva. Mantiene dosis de inotrópicos sin necesidad de aumento de dosis y al momento continúa con asistencia respiratoria mecánica. De continuar la evolución favorable, podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días”, señala el documento.

Camilota y otro hermano de Thiago hablaron en A la Barbarossa con entusiasmo sobre la mejora en la salud, ya que pasó la noche sin fiebre. Asimismo, contaron que conversaron con el hombre que auxilió al ex Gran Hermano.

Los hermanos de Thiago Medina contaron qué harían si ven al hombre que lo atropelló

“Yo hablé con Raúl. Ayer él vino al hospital, pero no me encontré con él. Quiere hablar conmigo. Estuvo con mis hermanos y con el papá de Thiago”, contó Camilota sobre el hombre.

“Ayer estuvimos un rato con él. Nos contó toda la historia. Estamos más que agradecidos con el chabón”, agregó Lautaro, el hermano de Thiago. Luego, mencionó a José Fernando Córdoba, el hombre que chocó al ex Gran Hermano: “Nos dijo que el hombre con el que Thiago chocó se quiere acercar, pero que tenía miedo a cómo íbamos a reaccionar”.

“Nosotros no vamos a hacer ningún quilombo. Queremos conocerlo para que no se sienta asustado. Nosotros estamos acá (hospital de Moreno)“, agregó el joven hermano de Thiago.

“Estamos dispuestos a recibirlo. Sabemos que no tuvo intención de lastimarlo. Los accidentes pasan y gracias a Dios Thiago la puede contar, por ahora. Se va a mejorar y lo estamos esperando”, cerró Lautaro con esperanza por su salud.