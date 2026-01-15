La foto íntima de Chechu Bonelli y Facundo Pieres que confirmaría el romance

El dolor que atravesó Chechu Bonelli tras el final de su matrimonio de 14 años con Darío Cvitanich parece haber quedado en el pasado. En las últimas horas, la modelo fue vista muy cercana y cariñosa con Facundo Pieres, quien habría logrado conquistarla con un gesto romántico.

“Ayer a la noche estuvieron cenando en Cariló”, reveló Pochi de Gossipeame al referirse al ex de Zaira Nara y a la periodista de ESPN.

Chechu Bonelli dio cátedra de estilo y deslumbró con la blusa de la temporada 2026

Más tarde, la panelista de Puro Show aportó más detalles sobre el encuentro: “Estaban tomándose un vinito, me cuentan que estaban a pura sonrisita”.

Esta es la foto que confirmaría el romance de Chechu Bonelli con Facundo Pieres

Por otro lado, la imagen que dejó al descubierto el acercamiento resultó más que clara por “la sonrisita cómplice” que compartían.

“Él viajó a Cariló exclusivamente para ver a Chechu y tener esta cena romántica”, explicó Pampito al describir el gesto del polista para consolidar el vínculo.

Cabe recordar que días atrás Cecilia y Facundo habían coincidido en Punta del Este y, en ese momento, ella había aclarado que solo los unía una amistad de muchos años.

“Lo que me contaron es que él habría estado en Mar del Plata y se trasladó a Cariló para cenar con Bonelli. Con lo cual, ya no tienen intenciones de ocultar que se están viendo”, concluyó.