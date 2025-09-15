La foto de Valentino López, el hijo de Wanda Nara, en silla de ruedas que causó preocupación: “Tu familia está con vos”

Wanda Nara es, sin dudas, de las personas más populares de los medios de comunicación. La famosa es la protagonista del WandaGate, el escándalo que comenzó el día que descubrió la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez en 2021, cuando aún estaban casados, y con quien tiene dos hijas. En su momento, la mediática tuvo un enfrentamiento con su exmarido Maxi López, el padre de sus tres hijos mayores.

El escándalo del año que llevan Mauro Icardi y Wanda Nara por su divorcio y la tenencia legal de sus hijas ocupa los titulares y todos los días se conocen más detalles del conflicto. En medio de esto, la famosa no para con sus compromisos laborales y viaja constantemente para grabar programas, publicidades y acciones con marcas.

Wanda Nara, Maxi López y sus hijos

Entre tanto, comenzaron los rumores de una nueva relación con Martín Migueles, quien Wanda aseguró que es su guardaespaldas. Tras volver de su viaje a Uruguay, la mediática se centró en el cuidado de sus hijos y mostró una foto de su hijo mayor, Valentino que generó preocupación.

Wanda Nara y sus hijos en el cumpleaños de Francesca

La foto de Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López que alertó a todos

La conductora de MasterChef mostró una foto de su hijo mayor en una silla de ruedas y con un vendaje que cubre su rodilla. La foto generó preocupación, ya que Valentino es futbolista de las inferiores de River.

"Bomber, toda tu familia está con vos. Te amamos, mi vida", escribió Wanda Nara en la foto de su hijo. En la misma publicación mostró cómo sus otros dos hijos varones: Constantino y Benedicto lo acompañan en su recuperación.

La foto de Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara en silla de ruedas que generó preocupación

Por otro lado, subió un cartel familiar a mano que dice “te amamos, Valu” y lleva la firma de sus cuatro hermanos, su mamá, su novia y su abuela.

La imagen de futbolista lesionado despertó alerta. No obstante, el joven de 16 años espera recuperarse pronto y volver a jugar.

“Y todo va a pasar”, agregó Wanda Nara en la publicación sobre la salud de su hijo mayor con Maxi López.