Mauro Icardi le dedicó un tierno mensaje a la China Suárez y descubrieron que “recicló” una frase que usaba con Wanda Nara

Mauro Icardi vivió un momento importante y muy esperado este fin de semana: volvió a la titularidad con el Galatasaray tras recuperarse de una lesión que lo mantuvo alejado por varios meses y lo hizo de la mejor manera ya que convirtió un gol en la victoria de su equipo.

El logro fue el disparador para un tierno intercambio con su pareja, la China Suárez, quien recurrió a las redes sociales para celebrar este retorno.

“Tu primer partido como titular después de la lesión. Sé de todo tu esfuerzo estos meses, de tus ganas de volver a jugar. Te amo y estoy muy orgullosa de vos. Y ya que estás seguí sonriendo así que me derrito”, escribió la ex Casi Ángeles en una historia de Instagram junto a una foto de un Icardi feliz.

El mensaje de la China Suárez tras el gol de Icardi.

Por eso, luego del partido, el delantero agradeció el gesto con otra historia donde se ve a la actriz acompañada con un texto que no pasó desapercibido: “Buenas noches a todos. Las mías a tu lado son increíbles. Gracias por y para siempre”.

La historia que subió Icardi agradeciéndole a la China Suárez.

Sin embargo, con el correr de las horas los usuarios descubrieron que el mensaje que el rosarino le dedicó a la China era idéntico a uno que le regaló a su ex Wanda Nara en 2015.

“Buenas noches a todos, las mías siempre buenas noches a tu lado”, escribió en la ex red social Twitter desde su cuenta @mauroicardi en el posteo en el que mencionó a su ex y concluyó con un M&W en referencia a sus iniciales. Además de cerrar con “te amo”, el futbolista subió una imagen de Wanda en la cama vestida con un sensual pijama.

El mensaje de Icardi para Wanda en 2015.

Mauro Icardi tomó una drástica decisión para olvidarse de Wanda Nara y la China Suárez la celebró

Mauro Icardi emprendió un gesto definitivo para cerrar una larga etapa personal: cubrió por completo los tatuajes realizados en homenaje a Wanda Nara. La imagen que confirma este cambio fue compartida por la China Suárez desde Estambul.

Tanto el retrato de la empresaria en su antebrazo como las iniciales y el nombre fueron tapados con tinta negra, conformando un llamativo total-black que llamó la atención de muchos.

El nuevo tatuaje de Mauro Icardi.

La ex Casi Ángeles compartió una imagen en Instagram donde se los ve posando en una terraza nocturna, con puentes y luces del Bósforo de fondo. El brazo izquierdo encubierto fue el foco de la escena y varios interpretaron el acto como un claro símbolo de cierre.