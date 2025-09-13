¿Bebé en camino? El polémico detalle en una foto que desató rumores de embarazo de Wanda Nara y Martín Migueles

Si bien aún no lo confirmaron de manera oficial, todo indica que el romance entre Wanda Nara y su entrenador Martín Migueles ya estaría más que consolidado. La empresaria y el empresario fueron vistos muy cerca y cómplices durante el reciente cumpleaños de Zaira Nara, donde las muestras de cariño entre ambos no pasaron desapercibidas.

Pero eso no fue todo: en las últimas horas se supo que la pareja decidió hacer una escapada juntos a Uruguay, lo que terminó de avivar las versiones.

Wanda Nara con Martín Migueles.

Fiel a su estilo, Wanda no dudó en mostrar parte de la intimidad del viaje a través de sus redes sociales. En sus historias de Instagram compartió un video desde el auto acompañada por Migueles y también dejó ver algunas imágenes de su casa en José Ignacio, lugar al que suele acudir cada vez que busca desconectarse de la rutina.

El viaje no fue únicamente en pareja, ya que junto a Wanda y Martín también estuvieron presentes Zaira Nara y Natt Córdoba, maquilladora y amiga íntima de la mediática. Justamente fue en uno de los videos que compartió Córdoba en sus redes donde un detalle llamó poderosamente la atención y encendió las alarmas. Según observó Juariu, en las imágenes se llegó a distinguir lo que sería un test de embarazo de una reconocida marca, lo que rápidamente disparó especulaciones sobre la posibilidad de que Wanda esté esperando un nuevo hijo.

La foto que encendió los rumores de embarazo de Wanda Nara

Aunque la publicación desapareció a los pocos minutos, la panelista de Cortá por Lozano alcanzó a guardar la captura y difundirla, lo que desató una catarata de reacciones en redes. “Para mí es a propósito, obviamente”, lanzó Juariu.

En las imágenes se veía que la caja del test estaba cerrada, por lo que podría haber pertenecido a Wanda, a Zaira o incluso a Natt Córdoba, su maquilladora. Sin embargo, en el mundo virtual no faltaron quienes interpretaron el hecho como una nueva estrategia de la mediática para mantenerse en el centro de la escena.

La foto que encendió los rumores de embarazo de Wanda Nara.

Al mismo tiempo, Wanda volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez por su lujoso Lamborghini Urus, con el que se dejó ver recorriendo las calles de Buenos Aires. De acuerdo con lo revelado por el periodista Martín Candalaft, el exclusivo vehículo no sería de su propiedad, sino que le habría sido cedido por una reconocida casa de apuestas legales a modo de canje publicitario. Sin embargo, el dato que más llamó la atención es que dicha empresa fue allanada recientemente, en el marco de una investigación que la señala como posible pantalla de actividades vinculadas a apuestas ilegales.