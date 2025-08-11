La extraña condición que padece Rodrigo Noya y cómo afecta su día a día

En días pasados, Rodrigo Noya fue invitado al programa que conduce Juana Viale en El Trece y, durante su participación, sorprendió con una inesperada revelación. Más exactamente, el actor reveló, en la mesa de “Almorzando con Juana”, el nombre de la condición que ha padecido durante años.

Rodrigo Noya presente en la mesa de Juana.

El tema surgió cuando Juana Viale destacó frente a las cámaras del Canal 13 que Rodrigo Noya padece de hipocondría y, seguidamente, le pidió al actor que explicara mejor su condición para que todos los presentes pudieran conocerla.

En ese sentido, Rodrigo Noya tomó la palabra y dijo: “No es tan fuerte, pero sí soy hipocondriaco. Me pongo a hablar de algo que me pasó y empiezo a sintomatizar”. Luego, el actor de “Hermanos y detectives” relató uno de los primeros episodios que vivió mientras hacía teatro con su condición.

Puntualmente, Rodrigo Noya contó: “Me empezó como un ataque de pánico feo y me sentí mal. No escuchaba a la gente, escuchaba a mi compañero, respondí por inercia y salía a recostarme. Desde ahí me quedó como una sensibilidad”.

Después, Rodrigo Noya habló sobre la anécdota que recuerda haber vivido con Paula Chaves: “Me dio una pastillita para la panza. Cuando estoy por salir a escena me dice: ‘Me equivoqué, te di un clonazepam’. En mi cabeza ya me estaba durmiendo. Me acerqué a Marcela Kloosterboer y le dije: ‘Mirá que me voy a dormir en escena’. Y somaticé en serio”.

De acuerdo con el relato de Rodrigo, lo ocurrido aquella vez fue parte de una broma interna entre sus compañeras de trabajo que querían ver su reacción y, como es de suponer, el resultado fue más allá de lo que ellas pudieron haber imaginado.

El desesperado momento de angustia que vivió Rodrigo Noya

En medio de la charla con Juana Viale, Rodrigo Noya también develó que, debido a la hipocondría, atravesó por un preocupante momento con su vista.

Rodrigo Noya

“Me operé de la vista y me daba más miedo que me pincharan para el suero que la operación en sí. Estaba preocupado”, confesó Rodrigo Noya. Sin lugar a dudas, el actor sigue enfrentando las complicaciones de la condición que padece, pero con mucho esfuerzo, ha logrado superar cada barrera y seguir adelante.