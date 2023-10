La experiencia paranormal de Maru Botana: “Nunca me la voy a olvidar”

Maru Botana y su marido, Bernardo Solá, son padres de Agustín, Lucía, Matías, Sofía y Santiago. En el año 2008 tuvieron a Facundo, pero seis meses después falleció de muerte súbita. La familia atravesó momentos muy difíciles y de dolor, pero juntos lograron transformar la situación y salir adelante.

Maru Botana y Bernardo Solá Foto: instagram

La cocinera, en declaraciones a Infobae, reveló cómo fue pasar ese momento: “Cuando fue lo de Facu yo iba a correr y si bien estaba muy triste, en ese momento aprovechaba para largar todo lo triste y no largarlo adelante de los chicos que eran re chiquitos”

Maru Botana y Juan Ignacio visitaron la tumba Facundo (Foto: @marubotanaok)

Durante la entrevista con la periodista María Laura Santillán, Maru Botana reveló una situación paranormal: “Estábamos en pleno cumpleaños en mi cocina con mi mejor amiga, que era la madrina de Facundo, la señora que lavaba los platos y dos amigas mías. Y entra un pájaro verde, tiqui, tiqui, tiqui, por toda la cocina y se va. Entonces nos miramos con mi amiga. Fue como decir: está todo bien”

Facundo, el sexto hijo de Maru Botana que falleció a pocos meses de haber nacido. Foto: Instagram

“Nos quedamos calladas y nunca más dijimos nada, pero para mí fue mi señal enorme, nunca me la voy a olvidar”, expresó conmovida y emocionada al recordar ese momento Maru Botana.

El emotivo mensaje de Maru Botana en el aniversario de la muerte de su hijo Facundo

Maru Botana utilizó sus redes sociales para publicar un emotivo mensaje a 15 años de la muerte de su hijo. Con hermosas palabras, la cocinera, expresó:”Facu, en este día comienzo a revivir aquella madrugada en la que te fuiste, los años pasan y vas evolucionando con la vida. Siempre me gusta estar en familia en este día y compartir algo que nos gusta a todos. Es un día que me desconecta en todo sentido, un día en el que agradezco haber seguido, un día en el que me impresiona lo que nos proyectamos y crecimos. Días como hoy son los que se me llena la cabeza de preguntas y no encuentro aún una respuesta”

Maru Botana escribió una conmovedora carta para su hijo Facundo Foto: Archivo

“Creo que los que sufrimos un dolor tan grande tenemos un cartel enorme de poder lograr ser felices y de vivir la vida minuto a minuto con todo lo que te gusta. Tu vida cambia, la valoras el doble. El amor se fortalece, se disfruta cada día, la entrega hacia los demás es total”, indicó Maru Botana en sus redes, donde recibió miles de mensajes de amor y apoyo de sus seguidores en este día tan especial para ella.