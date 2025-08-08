Marcos Ginocchio cumplió una de las metas más importantes de su vida: convertirse en abogado. Dos años después de ingresar a la casa más famosa del país, el salteño se recibió en la Universidad Católica de Salta (UCASAL) y, este jueves, participó del acto de colación donde recibió su título.

El ex Gran Hermano compartió en sus redes sociales el emotivo momento en el que subió al escenario, saludó a las autoridades, se persignó y miró al cielo en señal de agradecimiento. “Hoy fui a la entrega de títulos, y finaliza una gran etapa. Gracias Dios, por tus bendiciones y cuando no lo son, gracias por tus aprendizajes”, escribió junto a un video del instante en el que recibía el diploma.

Marcos había terminado la carrera en octubre de 2024, pero recién ahora vivió la ceremonia formal. El modelo y abogado no dudó en mostrar su felicidad a sus más de 2 millones de seguidores, quienes lo apoyaron desde su paso por el reality.

Algunos de sus excompañeros no tardaron en dejar sus mensajes. “Increíble”, comentó Nacho Castañares. “Grande primote. Un ejemplo”, sumó Bautista Mascia, ganador de la segunda edición desde el regreso del programa. También Alfa, otro de los participantes más recordados, le escribió: “Felicidades!!!! Te quiero Marquitos!!!!!”.

Los fanáticos, que lo acompañan desde su primer día en la televisión, colmaron la publicación de mensajes de orgullo y cariño, celebrando que haya podido cumplir un sueño que dejó en pausa para participar del certamen.

En varias oportunidades, Marcos contó que mientras estudiaba abogacía también trabajaba como modelo y colaboraba en el negocio familiar en Salta. Tras su salida de Gran Hermano, volvió a las aulas para completar las materias que le quedaban. “Muy feliz por compartir esto con ustedes, muchas gracias por estar siempre y acompañarme en cada logro. Los quiero mucho”, había escrito en redes cuando rindió su último final.