Este viernes Florencia Peña se despidió de “Flor de Equipo”, programa que encabezó durante poco más de un año a través de la pantalla de Telefe y no pudo evitar quebrarse al aire de la emoción al pronunciar sus últimas palabras frente a cámara y despedir a sus compañeros.

Al cierre de su último programa, la conductora habló de los aprendizajes que se lleva de la experiencia y agradeció a cada uno de los integrantes del equipo que apoyaron el proyecto durante el año y cuatro meses en los que se emitió. También explicó por qué decidió dar un paso al costado: “Cuando ya siento que lo que tenía para dar lo di y no hay más, necesito irme porque es algo físico que me pasa, no lo puedo evitar”.

Flor Peña se despidió de su programa de Telefe.

“Estoy muy acostumbrada a cambiar de equipos, a cambiar de grupos, a encariñarme y desencariñarme y a llevarme amigos. Y esta decisión de este programa, es una decisión que tomé porque yo siento que cuando yo tengo algo para dar me quedo, sino necesito moverme de ahí”, confesó sincera desde el estudio donde la acompañaron su mamá, Norma, su esposo, Ramiro Ponce de León, y su hijo menor, Felipe.

En ese sentido también aseguró que su profesión “es muy cambiante”. “Entro y salgo de los proyectos casi de una manera te diría que está en mi ADN”, manifestó convencida. Y tras haber mantenido un buen promedio de rating a lo largo de la duración del ciclo consideró: “Yo fui muy feliz haciendo este programa y además aprendí mucho. Yo llegué siendo una actriz que podía conducir, y yo siento que me voy conductora”.

Flor Peña en su último programa. Captura video.

“Para todas las versiones y cosas que se han dicho, Telefe es mi casa. Los grandes éxitos y fracasos de mi vida los he hecho en esta casa. Porque uno tiene que fracasar en la vida, porque del fracaso se aprende mucho”, manifestó.

Las palabras de Flor Peña a Nancy Pazos tras su cruce con Analía Franchín

Además, Flor Peña se tomó un momento para saludar a Nancy Pazos tras el picante cruce en vivo que mantuvo con su compañera panelista Analía Franchín. “Fue un placer haberte conocido, las cosas que te tenía que decir ya te las dije personalmente. Fue un placer, te admiro. Sos una gran periodista. Fue muy importante tenerte al lado, fuiste un pilar muy importante para mí en este programa, aprendí un montón con vos”, afirmó la presentadora.

Y cerró: “Lamenté mucho lo que pasó el otro día, pero sé que hay cosas que a veces suceden y ya está. Vuelta de página”. Días atrás, ambas periodistas mantuvieron un fuerte ida y vuelta al aire luego de que Pazos acusara al papá fallecido de Franchín de “machista”. Ante las versiones de su compañera, la ex “MasterChef Celebrity” le retrucó: “Manchaste el honor de mi padre”.