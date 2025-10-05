La emoción de Daniela Celis al cumplir su promesa tras la recuperación de Thiago Medina: “Por nuestras hijas”

Thiago Medina sigue luchando por su vida tras el grave accidente que sufrió con su moto hace más de tres semanas en Moreno cuando manejaba su moto y fue chocado por un auto. Desde ese entonces permanece en terapia intensiva y en los últimos días evolucionó favorablemente generando emoción. Daniela Celis cumplió su promesa por los avances de su ex.

Daniela Celis y Thiago Medina con sus hijas

El ex Gran Hermano avanza en su recuperación tras las intervenciones quirúrgicas que recibió y la descompensación respiratoria que alertó a todos. Daniela indicó el último parte médico del papá de sus gemelas y se mostró ilusionada con el progreso del influencer.

“Estamos felices. Hoy Thiago continúa mejorando, superando muy bien el postoperatorio”, contó en su informe diario la querida influencer. “Se encuentra mejor de ánimo, comiendo y ahora leyendo”, agregó Daniela sobre qué hace su expareja mientras está internado.

Daniela Celis reveló la gran noticia que recibió Thiago Medina y emocionó a todos: “Pronta salida”

“Les queremos contar que hoy no requiere soporte con oxígeno, lo cual es muy positivo. Si todo continúa de esta manera, esperamos una pronta salida de terapia intensiva”, expresó Pestañela sobre el posible cambio que evalúan los médicos y que es un avance indiscutido para su salud.

Asimismo, la influencer agradeció por las oraciones y volvió a pedir fuerzas y energía para Thiago: “Él ya sabe que están todos ustedes orando, pidiendo y enviando energías positivas para su evolución, y les agradece un montón”.

Tras la recuperación positiva de Thiago después del grave estado de salud qué pasó, Daniela cumplió con su promesa y caminó en la peregrinación a Luján junto a su hermana.

Daniela Celis contó que cumplió su promesa por la recuperación de Thiago Medina

La influencer compartió varias fotos de la caminata a la Basílica, su llegada y ya dentro de la Iglesia como una forma de agradecer la recuperación y pedir por la salud del padre de sus hijas.

“Por vos, por nuestras hijas, por mi familia y por ustedes”, escribió en un video llegando a la Basílica totalmente conmovida por la situación. Luego, Daniela se mostró desde adentro del templo y comentó su pedido: “La fe mueve montañas. Gracias”.

Daniela Celis contó que cumplió su promesa por la recuperación de Thiago Medina

De igual manera, la influencer se sacó una foto desde afuera con el fondo de la Basílica y festejando en gran logro de peregrinar todo el día.