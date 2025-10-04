La grave y delicada denuncia que hizo Camilota en medio de la difícil recuperación de Thiago Medina: “Ayúdenme”

Luego de informar sobre la evolución de Thiago Medina, su hermana Daniela Deniz, causó preocupación debido a una repentina denuncia que hizo por medio de las redes sociales. Más exactamente, Camilota utilizó su cuenta de Instagram para contextualizar los hechos.

De acuerdo con la denuncia pertinente, algunas personas malintencionadas crearon una cuenta falsa de Facebook con el fin de pedir donaciones para Thiago Medina y, usan la imagen de Camilota en los pedidos correspondientes.

La emoción de Camilota al contar la reacción que tuvo Thiago Medina cuando lo fue a visitar: “Nos escucha”

“Estoy matada, recién llegué a casa después de un largo día, victorioso. Y la verdad, vengo acá a decir que hay una cuenta de Facebook en la que están pidiendo plata”, expresó en principio la hermana del exparticipante de Gran Hermano.

Luego, la influencer siguió: “No soy yo. Vengo a aclarar acá porque yo no estoy pidiendo nada. Así que lo estoy dejando acá abajo. Vayan a denunciarlo. Ayúdenme, porque se están tomando atribuciones que no son así”.

En ese contexto, Camilota puntualizó: “Yo no estoy pidiendo plata, así que me ayudan con un poquitito, así podemos hacer que cierren esa cuenta y que dejen de hablar cosas que no son y dejarme mal a mí”.

Por último, pero no menos redundante, la hermana de Thiago remarcó de nuevo su firme postura: “No estoy pidiendo colaboración para nada, así que ayúdenme. Encima están usando una foto mía y de mi sobrina. Vergüenza les tiene que dar porque están tomando esta situación para sacar plata”.

Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina

Tras ingresar nuevamente al quirófano para ser sometido a otro procedimiento médico de alta complejidad, Thiago Medina evoluciona favorablemente. Por su parte, Daniela Celis informó a través de Instagram detalles del estado de salud del papá de sus hijas.

“Estamos felices. Hoy Thiago continúa mejorando, superando muy bien el postoperatorio”, comenzó diciendo la querida influencer. “Se encuentra mejor de ánimo, comiendo y ahora leyendo”, agregó con lujo de detalles sobre cómo pasa su expareja las horas mientras está internado.

Daniela Celis reveló la gran noticia que recibió Thiago Medina y emocionó a todos: “Pronta salida”

Luego, dio una gran noticia: “Les queremos contar que hoy no requiere soporte con oxígeno, lo cual es muy positivo”. En este sentido, confirmó que el profesional de salud evalúa trasladarlo de sector. “Si todo continúa de esta manera, esperamos una pronta salida de terapia intensiva”, expresó.

Por último, no dejó de agradecer y de pedir que sigan las cadenas de oraciones para mandarle fuerzas y toda la energía para su pronta recuperación. “Él ya sabe que están todos ustedes orando, pidiendo y enviando energías positivas para su evolución, y les agradece un montón”, concluyó.