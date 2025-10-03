Desde el terrible accidente de Thiago Medina con su moto, Daniela Celis ha estado a su lado firme como un soldado. A pesar de ya no estar juntos como pareja, la exparticipante de Gran Hermano no dudó ni un segundo en acompañar al papá de sus hijas en este momento tan delicado y es la encargada de comunicar los cambios en su estado de salud.

A través de su cuenta personal de Instagram, Daniela Celis comunica las novedades sobre la evolución de Thiago Medina. El joven sufrió un duro golpe al chocar su moto contra un automóvil y debió ser atendido de urgencia. Tras estar varios días internado en terapia intensiva, y ser sometido a varias operaciones, el ex Gran Hermano despertó y se encuentra recuperándose a una gran velocidad.

Thiago Medina. Foto: captura pantalla

Cómo sigue la salud de Thiago Medina: la gran noticia que dio Daniela Celis

Tras ingresar nuevamente al quirófano para ser sometido a otro procedimiento médico de alta complejidad, Thiago Medina evoluciona favorablemente. Por su parte, Daniela Celis informó a través de Instagram detalles del estado de salud del papá de sus hijas.

“Estamos felices. Hoy Thiago continúa mejorando, superando muy bien el postoperatorio”, comenzó diciendo la querida influencer. “Se encuentra mejor de ánimo, comiendo y ahora leyendo”, agregó con lujo de detalles sobre cómo pasa su expareja las horas mientras está internado.

Daniela Celis reveló la gran noticia que recibió Thiago Medina y emocionó a todos: “Pronta salida”

Luego, dio una gran noticia: “Les queremos contar que hoy no requiere soporte con oxígeno, lo cual es muy positivo”. En este sentido, confirmó que el profesional de salud evalúa trasladarlo de sector. “Si todo continúa de esta manera, esperamos una pronta salida de terapia intensiva”, expresó.

Por último, no dejó de agradecer y de pedir que sigan las cadenas de oraciones para mandarle fuerzas y toda la energía para su pronta recuperación. “Él ya sabe que están todos ustedes orando, pidiendo y enviando energías positivas para su evolución, y les agradece un montón”, concluyó.