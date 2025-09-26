La emoción de Camilota al contar la reacción que tuvo Thiago Medina cuando lo fue a visitar: “Nos escucha”

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. Su entorno más cercano se turna para visitarlo dentro de los horarios permitidos, y recientemente uno de esos momentos generó una gran emoción.

Un médico habló sobre la situación del pulmón de Thiago Medina y explicó la gravedad

Fue su hermana mayor, Camilota, quien reveló en televisión un detalle conmovedor sobre su visita. Visiblemente emocionada, contó lo ocurrido durante el programa Cortá por Lozano (Telefe).

Esto fue lo que pasó durante la visita de Camilota a Thiago Medina

“Lo fui a ver y tiene un brillo, se nota. Está postrado, nos escucha. Yo le hablaba y como que pestañaba y me guiñaba un ojo. Le dije que las bebés lo esperan, que Dani lo espera, que estamos en unión y que tenemos muchos proyectos”, relató.

Esta noticia esperanzadora aparece en un contexto de fuerte preocupación por la salud del ex Gran Hermano, luego de que una vidente generara alarma al afirmar que “le quedaba poco tiempo” y que podría enfrentar una traqueotomía, además de una neumonía bilateral.

Thiago Medina junto a su hermana, Camilota.

A pesar de los rumores y las versiones alarmantes, la familia de Thiago Medina se mantiene unida y esperanzada, aferrándose a cada pequeño gesto como una señal de fortaleza. Mientras continúa su recuperación en terapia intensiva, sus seres queridos no bajan los brazos y siguen acompañándolo con amor, fe y el deseo profundo de verlo salir adelante.

La oculta historia de Thiago Medina

Más adelante, profundizó en ese recuerdo que lo marcó para siempre: “A los 8 años falleció mi mamá y quedamos nosotros dándole para adelante. Mi mamá me dijo antes de morir: ‘vergüenza tenés que tener si salís a robar’. Le hice caso y nunca salí a robar”, relató en el casting para el programa de Telefe.

El premonitorio mensaje de Daniela Celis que anticipó el accidente de Thiago Medina: “Acordate del Noba”.

Durante esa misma intervención, compartió también cuál era su mayor anhelo: “Si gano el premio, lo primero que haría es arreglar mi casa para que mis hermanos tengan una mayor comodidad”, comentó con emoción, reflejando su compromiso con su familia y el deseo de ofrecerles un mejor futuro.