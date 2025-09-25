La buena noticia que compartió Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina que emocionó a todos: “Recién salgo de verlo”

Mientras persiste la preocupación por el delicado estado de salud de Thiago Medina, quien permanece internado en terapia intensiva desde hace varios días, Daniela Celis volvió a utilizar sus redes sociales para actualizar el parte médico y pedir nuevamente el acompañamiento de sus seguidores a través de oraciones y buenos deseos.

Daniela Celis y Thiago Medina junto a sus dos hijas. (Instagram @danielacelis01).

El mensaje de Daniela Celis sobre el estado actual de Thiago Medina

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la exparticipante de Gran Hermano compartió un mensaje en el que reveló que pudo pasar un momento junto al padre de sus hijas y dio detalles sobre su estado actual: “Recién salgo de verlo, Thiago continúa estable”, escribió, transmitiendo una mezcla de alivio y cautela.

En su publicación, Daniela también detalló algunos aspectos del estado clínico de Thiago, dejando en claro que, si bien el panorama sigue siendo delicado, hay señales que invitan a mantener la esperanza. “No presentó fiebre, se siguen realizando las curaciones de la cirugía y continúa con antibióticos”, explicó la joven, quien en los últimos días ha reiterado que está afrontando esta difícil situación con fuerza, pensando en sus hijas y en la pronta recuperación de Medina.

Fiel a su estilo cercano y emotivo, la ex Gran Hermano concluyó su mensaje con un nuevo llamado al acompañamiento espiritual: “Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando”, escribió, apelando al apoyo colectivo para atravesar este duro momento.

A pesar de las múltiples complicaciones que surgieron desde su ingreso a terapia intensiva, la familia de Thiago Medina no pierde la esperanza y continúa aferrada a la fe, pidiendo un milagro que le permita salir adelante tras el grave accidente en moto.

Las súplicas de Camilota, la hermana de Thiago Medina

Antes de que Daniela Celis comunicara que la salud de Thiago Medina empeoró, Camila Deniz reportó por Instagram lo siguiente: “Los médicos nos informaron que sus pulmones no están saturando bien y tuvieron que colocarlo boca abajo”.

No obstante, la hermana de Thiago Medina grabó un desgarrador video que, posteriormente, publicó en Instagram y en este expresó: “Hagamos una cadena de oración. Necesitamos un milagro. Por favor, se los pido, con la mano en el corazón”.

Por último, pero no menos redundante, Camilota añadió: “Sé qué Dios va a tocar sus dos pulmones. Necesitamos cadena de oración. Gente, los necesitamos hoy a ustedes, con esa FE y con ese amor que transmiten”.

De esta manera, tanto Camilota como Daniela Deniz reportaron sobre el crítico estado de salud en el que se encuentra Thiago Medina y la decisión de último momento que tomaron en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, lugar en el que se encuentra internado el joven de 22 años.