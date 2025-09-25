El doloroso pasado de Thiago Medina: la muerte que lo marcó de por vida

Thiago Medina permanece actualmente internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Luciano y Mariano de la Vega, ubicado en el partido de Moreno.

Mientras su estado de salud genera preocupación, distintos aspectos de su vida personal comenzaron a salir a la luz, captando la atención del público que lo sigue de cerca. Entre esas revelaciones, se conoció una pérdida muy significativa que dejó una profunda huella en la vida del influencer y que, sin dudas, lo marcó para siempre.

Thiago Medina. Foto: captura pantalla

Se trata del fallecimiento de su madre, un hecho que ocurrió cuando él aún era un niño y que dejó una marca imborrable en su historia. Esta dolorosa experiencia fue compartida por el propio Thiago Medina durante su presentación en Gran Hermano, donde relató: “Mi nombre es Thiago Medina. Tengo 19 años. Trabajo en el mercado central. Cuando no estoy en el mercado central, agarro mi carrito y salgo a juntar cartón para hacer una moneda y llevar plata a mi casa”.

La oculta historia de Thiago Medina

Más adelante, profundizó en ese recuerdo que lo marcó para siempre: “A los 8 años falleció mi mamá y quedamos nosotros dándole para adelante. Mi mamá me dijo antes de morir: ‘vergüenza tenés que tener si salís a robar’. Le hice caso y nunca salí a robar”, relató en el casting para el programa de Telefe.

Thiago Medina. Foto: web.

Durante esa misma intervención, compartió también cuál era su mayor anhelo: “Si gano el premio, lo primero que haría es arreglar mi casa para que mis hermanos tengan una mayor comodidad”, comentó con emoción, reflejando su compromiso con su familia y el deseo de ofrecerles un mejor futuro.

Así está de salud Thiago Medina

Thiago Medina continúa internado en estado delicado, con un cuadro grave y un pronóstico que por el momento sigue siendo reservado. Quien se encarga de mantener informados a sus seguidores sobre su evolución es su expareja, Daniela Celis, quien utiliza sus redes sociales para compartir las novedades médicas.

Daniela Celis y Thiago Medina junto a sus dos hijas. (Instagram @danielacelis01).

En una de sus más recientes publicaciones, Daniela transmitió el parte médico oficial a sus miles de seguidores: “El paciente en la noche presentó episodio de descompensación respiratoria que ameritó medidas y maniobras de abordaje propias del caso. Evolucionó con respuesta favorable. Actualmente sin requerimiento inotrópico con parámetros de respirador y de gases similares a los del día de ayer. Continúa con cobertura antibiótica dirigida. Pronóstico reservado”, detalló.