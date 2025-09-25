El doloroso pasado de Thiago Medina: la muerte que lo marcó de por vida

Thiago Medina permanece actualmente internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Luciano y Mariano de la Vega, ubicado en el partido de Moreno.
Mientras su estado de salud genera preocupación, distintos aspectos de su vida personal comenzaron a salir a la luz, captando la atención del público que lo sigue de cerca. Entre esas revelaciones, se conoció una pérdida muy significativa que dejó una profunda huella en la vida del influencer y que, sin dudas, lo marcó para siempre.
Se trata del fallecimiento de su madre, un hecho que ocurrió cuando él aún era un niño y que dejó una marca imborrable en su historia. Esta dolorosa experiencia fue compartida por el propio Thiago Medina durante su presentación en Gran Hermano, donde relató: “Mi nombre es Thiago Medina. Tengo 19 años. Trabajo en el mercado central. Cuando no estoy en el mercado central, agarro mi carrito y salgo a juntar cartón para hacer una moneda y llevar plata a mi casa”.
La oculta historia de Thiago Medina
Más adelante, profundizó en ese recuerdo que lo marcó para siempre: “A los 8 años falleció mi mamá y quedamos nosotros dándole para adelante. Mi mamá me dijo antes de morir: ‘vergüenza tenés que tener si salís a robar’. Le hice caso y nunca salí a robar”, relató en el casting para el programa de Telefe.
Durante esa misma intervención, compartió también cuál era su mayor anhelo: “Si gano el premio, lo primero que haría es arreglar mi casa para que mis hermanos tengan una mayor comodidad”, comentó con emoción, reflejando su compromiso con su familia y el deseo de ofrecerles un mejor futuro.
Así está de salud Thiago Medina
Thiago Medina continúa internado en estado delicado, con un cuadro grave y un pronóstico que por el momento sigue siendo reservado. Quien se encarga de mantener informados a sus seguidores sobre su evolución es su expareja, Daniela Celis, quien utiliza sus redes sociales para compartir las novedades médicas.
En una de sus más recientes publicaciones, Daniela transmitió el parte médico oficial a sus miles de seguidores: “El paciente en la noche presentó episodio de descompensación respiratoria que ameritó medidas y maniobras de abordaje propias del caso. Evolucionó con respuesta favorable. Actualmente sin requerimiento inotrópico con parámetros de respirador y de gases similares a los del día de ayer. Continúa con cobertura antibiótica dirigida. Pronóstico reservado”, detalló.