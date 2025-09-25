La desesperada decisión que tomó la familia de Thiago Medina en medio de su delicado estado de salud: “Pedimos que...”

Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Su pronóstico es reservado, pero los profesionales de la salud han advertido en numerosas oportunidades sobre el estado en el que se encuentra el joven de 22 años.

Un claro ejemplo de ello se evidenció hace menos de 48 horas, cuando Camila Deniz informó que su hermano estaba en un estado crítico. Asimismo, Daniela Celis pidió cadena de oración por su expareja para que pueda salir ileso del estado en el que se encuentra. Ahora bien, frente a todo el escenario planteado, la familia de Thiago Medina tomó una determinante decisión.

Daniela Celis compartió un mensaje pidiendo oraciones para Thiago Medina. (Captura)

Qué decidieron hacer los familiares de Thiago Medina

De acuerdo con la publicación que realizó Camilota mediante las historias de Instagram, la familia y los allegados a Thiago Medina crearon una convocatoria para llevar a cabo una vigilia este viernes 26 de septiembre a las 10 de la mañana en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

El propósito inicial de este llamamiento es crear plegarias para emitir buenas energías para Thiago Medina, esto como un gesto de unidad y fuerza. Por tal motivo, los familiares del joven aclararon que no quieren causar ningún tipo de disturbios para con los otros pacientes internados.

Vigilia prevista para Thiago Medina.

En la convocatoria referida se lee el siguiente mensaje: “Queremos que cada gesto, ya sea un rezo, una oración o un pedido al universo, pueda llegar a Thiago y transmitirle fuerza. Todo será bienvenido y respetado. Por eso les pedimos que puedan llevar una vela y así enviar toda la energía y amor hacia esa habitación para llenarla de luz y esperanza”.

Durante las últimas horas, Thiago Medina presentó un episodio de descompensación respiratoria que requirió de algunas maniobras por parte de los profesionales de la salud, quienes pudieron estabilizarlo con sumo cuidado.

Pautas de la vigilia organizada para Thiago Medina.

Aun así, los familiares del joven de 22 años remarcan que la situación con respecto a su salud sigue siendo delicada, por lo cual, es de suma importancia seguir con los rezos y las plagarías pertinentes hasta que, finalmente, pueda despertar y reencontrarse con sus seres más queridos.