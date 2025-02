La China Suárez acompañó a Mauro Icardi a la cancha del Galatasaray: ¿botinera oficial?

La historia de amor entre la China Suárez y Mauro Icardi ha dado pie a sumos debates en redes sociales. Luego de blanquear su romance a principios de año, la pareja no ha dudado en mostrar su cariño en redes sociales.

Mauro Icardi y la China Suárez

"Dicen que las mejores historias comienzan cuando menos las esperas… Quién sabe… son cosas del destino… Ese destino que siempre encuentra la forma de juntar a dos personas sin importar cuanto tiempo pasa o cuantos caminos hay que recorrer… Porque hay encuentros que parecen escritos en las estrellas, esas que desde chicos mirábamos acompañados cada noche y soñábamos tantas cosas… Hoy, no necesito más señales… Sé que con vos, estoy donde debo estar“, aseveró el futbolista al blanquear su relación con la cantante.

La China Suárez se encuentra en su primer viaje internacional a Estambul, Turquía, junto a Mauro Icardi para acompañarlo y apoyar a su equipo, el Galatasaray, en el próximo clásico contra el Fenerbahçe. Durante su estadía en Europa, Suárez se mostró por primera vez en la cancha, lo que desató todo tipo de debates.

El debut de la China Suárez como botinera en Turquía

La ex Casi Ángeles se mostró con el jugador del Galatasaray en cómo sector de la tribuna de su equipo. En medio de un clásico imperdible en Turquía, Icardi no dudó en presentarse con la China Suárez, quien no dejaba de mirar a la cancha con concentración.

La presencia de la pareja formaría parte del debut oficial de la China como botinera, lo que generó todo tipo de comentarios en redes sociales. “Vistió a la mujer con una camiseta de GS y la llevó al estadio, bien hecho al león jajaja”, “La vida es buena para ti Icardi”, “Pero mira lo que es la Chinita Suárez”, destacaron algunos usuarios sobre la presencia de la actriz en la cancha del Galatasaray.

¿La China Suárez cambia su vestimenta por sus parejas?

Desde otro aspecto, la panelista Majo Martino dio una nota en el programa Mañanísima sobre la ex pareja de Benjamín Vicuña. En la misma, reveló como la actriz cambiaría su estilo en función de la persona con la que está saliendo.

“Siempre es muy criticada en redes, pero ahora le dicen que se viste como una auténtica botinera, con ropa de marca (...) Cuando estaba con Benjamín Vicuña usaba ropa de lino para encajar en su entorno más bohemio, con Rusherking y Lauty Gram adoptó un look oversize con gorras y ropa urbana, y ahora con Mauro Icardi apuesta por marcas de lujo y brillos", sentenció la personalidad de internet.