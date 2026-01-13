Juliana Awada y su posible nuevo amor: quién es el empresario con el que estaría iniciando un romance

Durante el fin de semana trascendió la ruptura entre Juliana Awada y Mauricio Macri, una noticia que sacudió al mundo del espectáculo y generó sorpresa por la contundencia de la decisión. La pareja había aparecido recientemente en público, tanto en el almuerzo por el cumpleaños de la madre de la ex primera dama como en la última imagen navideña que el dirigente político compartió en sus redes sociales.

Así esta Antonia Macri, la hija de Mauricio Macri y Juliana Awada

Tras hacerse pública la ruptura matrimonial, comenzaron las especulaciones y los analistas intentaron reconstruir las posibles causas, en medio de un absoluto hermetismo por parte de su entorno. En ese contexto, en La Mañana de Moria (eltrece) se reveló un dato que sorprendió a la audiencia: la madre de Antonia Macri estaría dando los primeros pasos en una nueva relación, lejos del país, junto a un empresario argentino.

Quién sería el nuevo amor de Juliana Awada

Desde hace más de un año, Juliana Awada y Mauricio Macri venían siendo atravesados por versiones que hablaban de una profunda crisis en la pareja. En ese momento, ambos decidieron enfrentar los rumores con declaraciones públicas en las que aseguraban que el vínculo seguía firme. No obstante, doce meses después de aquellas desmentidas, el ex matrimonio presidencial resolvió cerrar definitivamente ese capítulo de su vida en común.

Fue el periodista Gustavo Méndez quien aportó detalles sobre las causas del distanciamiento, al señalar que las diferencias en sus agendas y compromisos laborales provocaron una separación física cada vez más marcada, que terminó por alejarlos. “Hace un año la están batallando. Él está en el exterior y ella está en el sur”, explicó. En ese contexto, antes de tomar la decisión final, Awada y Macri habrían optado por enfrentar la situación y trabajar en los conflictos de la relación. “Pidieron ayuda a profesionales para poder sostener este matrimonio. Hicieron terapia de pareja”, sostuvo el panelista.

Fin de un ciclo: Juliana Awada rompió el silencio tras su separación de Mauricio Macri. (Archivo)

Según trascendió, este proceso los habría llevado a transitar la ruptura desde un lugar maduro y consensuado, motivo por el cual eligieron manejar con cautela la exposición pública de la separación. Así, los padres de Antonia aguardaron el momento indicado para confirmar su distanciamiento definitivo.

En esa misma línea, Méndez sorprendió al revelar un dato hasta ahora desconocido sobre la vida sentimental de Awada. El analista deslizó que la tía de Nai Awada ya estaría iniciando una nueva etapa amorosa y anticipó: “En tres meses, alguno de los dos va a blanquearlo”, al tiempo que aseguró que se trataría de un empresario argentino.

Durante el debate que se desarrolló en el ciclo conducido por Moria Casán, Gustavo Méndez se mostró categórico al asegurar que Juliana Awada estaría comenzando un nuevo romance. “Awada estaría conociendo a un empresario argentino vinculado al mundo de las finanzas, que no reside en el país”, afirmó. En este sentido, precisó que la ahora exesposa de Mauricio Macri habría conocido a este hombre durante sus viajes al exterior, más específicamente en Europa.

La cercanía entre ambos, sumada a la presunta inestabilidad conyugal con el expresidente de la Nación, habría generado un flechazo irresistible. Aunque hasta ahora no se conocen nombres ni rostros, el ejecutivo “estaría relacionado con el rubro financiero”, una profesión que lo sitúa en el ámbito de poder más prestigioso a nivel internacional, lejos de los flashes mediáticos.