Juliana Awada y Mauricio Macri son una de las parejas más respetadas y queridas del país. El expresidente argentino y la empresaria estuvieron casados por 15 años y fruto de su relación nació Antonia, de 14 años. Revelaron desde su entorno que el matrimonio se habría separado definitivamente después de varias crisis.

Lo cierto es que hace años que la pareja emblemática enfrenta rumores de crisis y separación. Lo que salen a desmentir con publicaciones de ellos juntos en familia. La primera versión fuerte que atravesaron fue en 2024 cuando los gestos de ambos en redes sociales encendieron las alarmas.

Esto se dio porque hacían meses que ni la empresaria ni el expresidente compartían fotos juntos. No obstante, fue Juliana, quien desmintió los rumores a Mariana Brey.

En diciembre de ese año, la empresaria mostró fotos de toda la familia y dejó claro que seguían juntos. El tiempo pasó, y en 2025 volvieron a aparecer las sospechas de que se habrían separado.

Ahora fueron allegados a la pareja, los que confirmaron su separación definitiva. La cual fue en común acuerdo, con respeto por los años compartido y por la hija que tienen juntos, Antonia.

Además, se supo que la expareja pasó las fiestas juntos, aunque se habrían separado antes de las mismas.

“Entre aquel primer distanciamiento de fines del 2024 y la decisión de separarse pasaron charlas con mucho amor y, haciendo hincapié en la maravillosa historia que vivieron juntos, decidieron de común acuerdo separarse y ver cada uno desde su espacio qué es lo que les pasa”, aseguraron desde el entorno de la pareja según Infobae.

Las primeras vacaciones de Juliana Awada sin Mauricio Macri

Hasta el momento, ni el expresidente ni la empresaria hablaron del tema. Juliana compartió un álbum de fotos de sus vacaciones con su hija y otros familiares.

En las fotos que mostró Juliana se la ve a bordo de un barco navegando por las costas de un paisaje de montaña y ríos. La empresaria se ve sonriente, y rodeada de su familia.

En otra de las fotos, mostró el paisaje y a uno de sus allegados nadando en el río. La empresaria compartió sus primeras vacaciones lejos de Mauricio Macri.