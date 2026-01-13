Entretenimiento / Famosos

Graciela Alfano reveló el mensaje que le mandó Mauricio Macri tras separarse de Juliana Awada

La exvedette mandó al frente al expresidente luego de conocerse la separación. Graciela contó el mensaje que recibió.

Magdalena Rodríguez Castro
13 de enero de 2026,

La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada tras 15 años juntos y una hija en común sigue dando qué hablar. La expareja sorprendió al anunciar el fin de su matrimonio (si bien había rumores hace un tiempo) y como toda historia trajo nombres relacionados. Graciela Alfano habló del pasado entre ellos y sorprendió con la propuesta del expresidente.

La exvedette nunca pasa desapercibida cuando está frente a cámara y el lunes dio una entrevista en donde habló del expresidente y la empresaria. Cabe recordar que la famosa tiene una relación de amistad con Mauricio Macri.

En diálogo con DDM, Graciela Alfano opinó de la separación del momento: “Sí, me sorprendió la noticia porque, obviamente, yo no estoy al tanto de la vida amorosa de esta pareja, que es una querida pareja, pero a veces las cosas se terminan“.

“¿Cuánto hace que no hablás con él? ¿Tenés algún vínculo actual?”, le preguntó Guido Zaffora. Ante esto, Graciela reveló sin filtros: “Bueno, hoy a las 4 de la mañana me escribió, quedamos en ir a comer, así que seguramente nos veremos en el transcurso de esta semana”.

“No sé si él escribió a las 4 de la mañana o a mí volvió el wifi, pero yo lo recibí a esa hora”, agregó con humor la exvedette.

Luego, la famosa fue por más y contó sobre su relación con el expresidente: “Quedamos en ir a comer, me parece fabuloso, porque yo tuve un romance, ya lo he dicho, durante varios años con Mauricio y me encanta, es un hombre que me encanta".

La palabra de Juliana Awada tras su separación de Mauricio Macri

Juliana Awada habló luego de que salió a la luz la separación: “Hay procesos íntimos, personales, que necesitan tiempo, silencio y cuidado”.

“Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma”, agregó en el comunicado la empresaria.

“Gracias por acompañar desde el mismo lugar”, cerró Juliana.

El mensaje de Juliana Awada tras su separación de Mauricio Macri
