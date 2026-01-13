La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada tras 15 años juntos y una hija en común sigue dando qué hablar. La expareja sorprendió al anunciar el fin de su matrimonio (si bien había rumores hace un tiempo) y como toda historia trajo nombres relacionados. Graciela Alfano habló del pasado entre ellos y sorprendió con la propuesta del expresidente.

La exvedette nunca pasa desapercibida cuando está frente a cámara y el lunes dio una entrevista en donde habló del expresidente y la empresaria. Cabe recordar que la famosa tiene una relación de amistad con Mauricio Macri.

En diálogo con DDM, Graciela Alfano opinó de la separación del momento: “Sí, me sorprendió la noticia porque, obviamente, yo no estoy al tanto de la vida amorosa de esta pareja, que es una querida pareja, pero a veces las cosas se terminan“.

“¿Cuánto hace que no hablás con él? ¿Tenés algún vínculo actual?”, le preguntó Guido Zaffora. Ante esto, Graciela reveló sin filtros: “Bueno, hoy a las 4 de la mañana me escribió, quedamos en ir a comer, así que seguramente nos veremos en el transcurso de esta semana”.

“No sé si él escribió a las 4 de la mañana o a mí volvió el wifi, pero yo lo recibí a esa hora”, agregó con humor la exvedette.

Luego, la famosa fue por más y contó sobre su relación con el expresidente: “Quedamos en ir a comer, me parece fabuloso, porque yo tuve un romance, ya lo he dicho, durante varios años con Mauricio y me encanta, es un hombre que me encanta".

La palabra de Juliana Awada tras su separación de Mauricio Macri

Juliana Awada habló luego de que salió a la luz la separación: “Hay procesos íntimos, personales, que necesitan tiempo, silencio y cuidado”.

“Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma”, agregó en el comunicado la empresaria.

“Gracias por acompañar desde el mismo lugar”, cerró Juliana.