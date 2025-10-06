Juana Repetto se mostró tomando cerveza embarazada y desató polémica: “Para todas las que están preocupadísimas”

Juana Repetto anunció de forma inesperada su tercer embarazo. La famosa ya es madre de Toribio, a quien tuvo por inseminación artificial, y de Belisario, fruto de su amor con Sebastián Graviotto. La noticia sorprendió a todos, ya que la famosa se separó de su exmarido en abril de este año. La influencer se mostró en una situación polémica y le llovieron las críticas.

En medio de la noticia de su embarazo, Juana se instaló en su nueva casa y es por eso que vive las emociones a flor de piel. Hace unos días, reveló en el streaming Ángel Responde sobre su nueva forma de familia, ya que siguen separados mientras está en la dulce espera.

“¿Viste que hay gente que se queda embarazada en una situación así y a raíz de eso dicen ‘bueno, intentémoslo’? Para mí es el peor error del planeta Tierra, porque con lo que cuesta tomar la decisión de separarse, sobre todo si ya tenés hijos. Entonces, yo ya sé que no funcionamos como pareja“, expresó Juana en la entrevista sobre la decisión de separarse de su ex.

Juana Repetto con sus dos primeros hijos.

La famosa tiene una gran comunidad con la que comparte su rutina y las dudas o inquietudes diarias que se le presenta. En ese contexto, Juana se mostró con una botella de cerveza y generó polémica en las redes sociales.

La polémica de Juana Repetto por tomar cerveza embarazada: su descargo

Todo comenzó cuando Juana compartió un video de su almuerzo con amigos, en donde había de todo para comer y tomar. “Esta mesa no se puede ni mostrar”, expresó con humor la influencer.

“No importa, yo la voy a mostrar porque siempre muestro la realidad de la vida”, agregó la famosa anticipando que podría recibir comentarios negativos.

Juana Repetto enfrentó las criticas

El video rápidamente llamó la atención y recibió críticas por estar tomando cerveza embarazada. “¿Podés tomar cerveza?“, fue una de las consultas que le dejaron en la caja de preguntas.

Ante esto, Juana decidió cortar la polémica y mostró que la cerveza que tomó tenía la etiqueta sin alcohol. La famosa escribió picante: “Para todas las preocupadísimas” junto a la foto de la bebida.