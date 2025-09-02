Juana Repetto reveló la insólita forma en la que quedó embarazada de su ex y dejó a todos sin palabras: “Tenía muchas ganas...”.

Juana Repetto confirmó que se encuentra esperando su tercer hijo, luego de su reciente y sorpresiva separación de Sebastián Graviotto. La hija de Nicolás Repetto compartió detalles del momento íntimo que vivió con su expareja antes de revelar la noticia, dejando a todos sorprendidos con esta inesperada alegría familiar.

En una extensa charla con LAM (América TV), Juana Repetto se expresó por primera vez luego de separarse de Sebastián Graviotto y de anunciar su tercer embarazo. La actriz describió el momento como inesperado y lleno de sorpresa: “Fue un niño que evidentemente tenía muchas ganas de llegar a este planeta, a este plano, fue extremadamente sorpresivo”.

Entre risas, Juana reflexionó sobre la improbabilidad del embarazo a su edad: “Estadísticamente era poco probable. Uno podría imaginar que a los 37 años no te sucede así. One shot”.

Sobre la reacción de su ex pareja, la actriz comentó: “Ha querido venir y será recibido con muchísimo amor. Estamos asimilando la noticia en casa. Está todo muy bien”, destacando la prioridad de Sebastián Graviotto de acompañar a su familia y respetar el proceso de separación.

Con la sinceridad que la caracteriza, Juana aseguró que esta noticia está siendo recibida con cariño y que busca vivir el embarazo de la manera más natural posible. Aunque admitió que aún se encuentra en pleno proceso de asimilación, enfatizó que lo más importante es la alegría con la que toda la familia acoge esta nueva etapa.

A tan solo unos días de haber anunciado su embarazo, Juana Repetto recurrió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores un problema de salud que vivió recientemente. Cabe recordar que la actriz espera su tercer hijo junto a Sebastián Graviotto, de quien se separó en abril de 2025.

Juana relató que el domingo a la madrugada, alrededor de las tres, se despertó alterada y empapada en sudor, tras haberse quedado dormida junto a sus hijos mientras veían televisión. La situación generó preocupación, y la actriz decidió contar la experiencia para acercar a sus seguidores un momento tan inesperado como humano durante su embarazo.