Juan Reverdito a corazón abierto sobre su historia tras Gran Hermano: “Me emociona”

Gran Hermano 2025 es de los espacios más populares en la televisión argentina actual. Sus exitosos puntos de rating e interacción en redes dio pie a que el reality se convirtiese en una oportunidad de crecimiento para los hermanitos en la casa. Un ejemplo de ello es Julieta Poggio, quien logró consolidar su carrera como bailarina, cantante y modelo.

Julieta Poggio y su obra "Zoom, acércate más". (Foto de Instagram)

Ahora bien, pese a su popularidad, no todos los hermanitos han gozado de todas las oportunidades de dicha exposición. Juan Reverdito, exparticipante de Gran Hermano 2022-2023, estuvo pasando por una situación económica compleja que logró exponer en las últimas galas del programa.

"Quiero decir algo que para mí es muy importante. Le pido a toda la gente que está del otro lado que si necesitan... tengo carnet profesional, estoy buscando trabajo. Estamos en una situación bastante complicada laboralmente. El que tenga un trabajo para ofrecerme de lo que sea, estoy dispuesto, porque estamos mal económicamente”, aseveró entre lágrimas.

Tras presentar su situación, Santiago del Moro logró que Reverdito consiguiese trabajo como conductor oficial de Cabifiy en el reality. Esto generó suma emoción en el exhermanito, quien decidió romper el silencio sobre lo sucedido.

La vida de Juan Reverdito después de Gran Hermano

Juan Reverdito presentó su emoción en “Fuera de jo**” el programa de streaming conducido por Nacho Castañares, exparticipante de la edición en donde estuvo el taxista. Durante su espacio, dio detalles de cómo fue su vida tras salir de la casa.

“Hace tres años que salí de la casa y lo único que recibo es hate terriblemente (...) Di una imagen muy mala del GH de nosotros, fue horrible lo que hice (respecto al juego) y me costó salir de la polémica hasta que dije BASTA", aseveró.

Luego de ello, Reverdito hizo alusión a su regreso a Telefe. “Yo sentí que bajaba de placa (del Golden Ticket). Pese a que me bajaran el primer día, quería conocerlos. Entonces ese día sentía que bajaba de placa y le dije a mi novia que no quería ir (...) Y fue así”, explicó.

Finalmente, con los ojos llorosos y la voz entrecortada, confesó que lo único que buscaba en el estudio era agradecerle a Santiago del Moro. “Yo lo único que quería era hablar con Santi, agradecerle. Me re emociona (...) Lo único que quería era agradecerle, porque él fue quien en los peores momentos siempre me tiraba algún centro. Me daba apoyo y fue re importante. Fue todo hermoso lo que me está pasando (...) Gracias a eso, tuve una entrevista el otro día y ahora estoy levantando mi autoestima", confesó con emoción.