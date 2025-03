José María Muscari reveló la incómoda charla que tuvo con su hijo Lucio por su orientación sexual: “Te miran por ser...”.

Hace más de un año que José María Muscari se convirtió en padre adoptivo de Lucio, su hijo adolescente, y desde entonces comparte como es su nueva etapa de vida como familia y sus emociones en cada paso que da su hijo.

La increíble transformación de Lucio, el hijo de José María Muscari: el antes y después

En la actualidad, el reconocido director de teatro compartió detalles sobre la sincera conversación que tuvo con su hijo Lucio, en la que le confirmó su orientación sexual. Entre las diversas experiencias que compartieron para conocerse mejor, el famoso mencionó que esa fue una de las primeras charlas importantes que tuvieron.

Así fue la charla que tuvo José María Muscari con su hijo Lucio sobre su orientación sexual

“Lo pasé a buscar por el hogar y lo devolví a las nueve de la noche. Ese día fue como un intensivo, hicimos de todo. Él me contó todo de su vida y yo de la mía”, aseguró el artista.

José María Muscari y Lucio en Bariloche (Foto: Instagram de José María Muscari)

“Yo fui un montón de veces a Corrientes y nunca me pasó. Y él me dijo: ‘A vos te miran primero por famoso, no por gay, antes de ser gay, sos famoso’”, recordó el director teatral, sobre la charla que tuvo con Lucio.

José María Muscari compartió un relato sobre una de las conversaciones que tuvo con su hijo, como parte de su aprendizaje para ser papá: “Un año como padre e hijo es un montón, pero también es muy poco. Este año fue, increíblemente, intenso”, concluyó el artista.

El cambio físico de Lucio, el hijo de José María Muscari: antes y después

De esa forma, se vio el gran cambio físico de Lucio tras su rutina y constancia en entrenamiento. En foto que mostró el director de teatro se ve a su hijo diferente y con los músculos más firmes y marcados.

“Nueva rutina con Lucio. Mi hijo me acompaña a entrenar, y mi amigo me entrena fuerte”, escribió José María Muscari en la publicación en el gimnasio con su hijo adolescente.

José María Muscari mostró el cambio de su hijo Lucio

“Días como hoy el capo de Lucio ya entrenó antes, pero igual me viene a potenciar y es mi mejor aliado”, agregó el productor en el posteo. El hijo del famoso llevó una musculosa negra, al igual que su papá y su entrenador, y con rostro serio muestra sus músculos fruto de la rutina en el gimnasio.

“Nos reímos, nos damos fuerza y por sobre todo nos acompañamos. Me encanta entrenar con 2 grosos: mi hijo y mi amigo”, comentó Muscari en su publicación para contar a sus seguidores la actividad que realizan juntos.

El antes y después del hijo de Muscari llamó la atención, ya que se ve su constancia y dedicación a la actividad física y los resultados en su cuerpo.