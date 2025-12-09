Jimena Barón reveló que no usa bótox hace dos años y mostró cómo le quedó la cara

Jimena Barón vive uno de los mejores momentos de su vida desde que se convirtió en madre por segunda vez con la llegada de Arturo, su primer hijo con Matías Palleiro. La actriz ya tiene a Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo. La famosa disfruta de su familia y enfrenta con alegría los cambios.

A lo largo de los años, Jimena construyó una comunidad fiel en sus redes sociales con la que interactúa todos los días y son parte de sus momentos de felicidad, de angustia, preocupación, como una red de contención. La influencer se apoya en sus seguidores y hablan sobre temáticas relacionadas con su vida de madre de un bebé otra vez.

Jimena Barón y sus dos hijos.

Jimena Barón confesó su retoque estético y mostró el cambio en su cara por no usarlo

Jimena Barón reveló que hace 20 meses no usa bótox y mostró el cambio que vio en su cara tras dejar de colocarse el retoque estético. En ese contexto, la famosa le preguntó a sus seguidores que le parecía el cambio.

“Hace 20 meses que no me pongo bótox y estoy pensando en seguir así. ¿Qué dicen?“, comentó la influencer. Si bien resaltó que es un cambio que le agrada, la actriz reveló que hay algo de su cara que le molesta.

Jimena Barón reveló que dejó de ponerse bótox

“Me jode un poco la arruga del ceño, pero el resto creo que me gusta más así”, señaló Jimena Barón mostrando el cambio con una foto.

Tras las fotos de su cara sin bótox, sus seguidores no tardaron en reaccionar y opinar su postura a favor o en contra de cómo se ve sin el retoque estético.

“Estás brutal”; “Regía, seguí así”; “Sos hermosa así cómo estás”; “no te pongas nada”, fueron algunos de los mensajes que le enviaron sus seguidores fanatizados por el cambio.