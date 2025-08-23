Jimena Barón dedicó un mensaje especial a Matías Palleiro y lanzó un palito para Daniel Osvaldo: “Ejemplo de hombre”.

Jimena Barón dedicó un mensaje muy especial en sus redes sociales a su pareja y padre de su segundo hijo, Matías Palleiro, que muchos interpretaron como un guiño dirigido a su ex y padre de su hijo mayor, Daniel Osvaldo.
En sus historias de Instagram, la actriz mostró que Momo, de 11 años, celebraba su primera “previa” y compartió cada instante de los preparativos del preadolescente para esta ocasión tan especial. Como suele suceder a esa edad, la fiesta comenzó por la tarde y se extendió hasta poco antes de la medianoche.
El emotivo episodio que vivió Jimena Barón con su hijo Momo
Al volver a casa, Momo hizo que Jimena se sintiera profundamente emocionada por lo rápido que ha crecido su hijo mayor, y compartió una reflexión muy sentida:
“Bueno, no voy a andar contando sobre la noche de Momito pues su intimidad, pero sí que cuando llegó me pidió que le haga compañía en la cocina mientras comía el MC que le compró Matías”, relató.
Luego agregó: “Me charló un montón entusiasmado mientras Arturo tomaba la teta y yo, a pesar de escucharlo con atención, no podía dejar de pensar en paralelo en cómo pasa la vida y cómo este pibe, que fue hace tan poco mi bebito, ahora está tan grande y va a seguir creciendo y volando. La vida tiene cosas hermosas pero nada es más hermoso que ver crecer bien a los hijos”.
Más tarde, Jimena le dedicó unas palabras a su pareja, Matías Palleiro, resaltando su papel durante esta etapa de crecimiento de Momo. “Y mi bombón que lo fue a buscar re tarde, le compró comida y tampoco me contó toda la charla de hombres que tuvieron. Todo me da un orgullo enorme y mucha emoción. Momo tiene tremendo ejemplo de hombre y yo puedo descansar un poco en eso. Soy muy afortunada”, expresó.
Aunque el mensaje se centra en la relación actual de Jimena con su pareja y su hijo mayor, muchos lo interpretaron como un palito dirigido a Daniel Osvaldo, quien no participa tanto en la vida de Momo. Si bien la actriz decidió hace años no hablar mal de su ex, su historia pasada estuvo marcada por conflictos y dolor, en contraste con la armonía que hoy vive junto a Matías Palleiro.