Jimena Barón hizo una revelación que conmovió hasta las lágrimas: “No tuve que pensar ni un minuto”

Durante el mes de junio, Jimena Barón y Matías Palleiro se convirtieron en padres de su primer niño en común, al cual llamaron Arturo. Cabe aclarar que la cantante ya había sido madre previamente de Momo, pero este fue fruto de la relación que en su momento tuvo con Daniel Osvaldo.

Ahora bien, tras disfrutar a plenitud del nacimiento de Arturo, Jimena Barón tomó una importante decisión que, posteriormente, difundió en las redes sociales mediante un conmovedor video.

Jimena Barón eligió a Mari (quien fue su niñera de pequeña) y también es la de Momo, para que se convierta en la madrina de su hijo Arturo. La compositora hizo tal revelación mediante un emotivo video en el que se muestra cómo ella y su hijo mayor sorprendieron a la mujer con la petición.

De acuerdo con las imágenes que se muestran en la grabación, Mari no podía creer la decisión que Jimena Barón tomó y, casi al instante, rompió en llanto de la emoción generada en el momento.

"Ay, no me digas... Me infarto. Mentira... me estás cargando. ¿En serio? Me vas a hacer llorar“, fueron las primeras palabras de Mari tras caer en cuenta que ni Jimena Barón ni Momo bromeaban sobre la decisión tomada.

Por su parte, tanto Jimena Barón como Momo estaban felices por la sorpresa que le dieron a Mari y, debido a ello, la cantante al pie de la grabación dejó un hermoso escrito.

En el texto referido, Jimena Barón escribió: “Nosotras no somos de decirnos mucho ni de demostrarnos mucho afecto, pero Mari (hace ya 33 años porque ella me cuidaba cuando yo era chiquita) es una de las personas más importantes de mi vida“.

Jimena Barón y sus dos hijos.

También, Jimena Barón subrayó: “Después de mí (o tal vez muy parecido) nadie quiere y cuida a mis hijos como los cuida Mari. No tuve que pensar ni un minuto”. Sin lugar a dudas, con el accionar destacado, la cantante demostró cuanto confía en Mari, puesto que la madrina de Arturo deberá hacerse presente si en algún momento a ella le llegase a ocurrir algo.