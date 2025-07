El escandaloso motivo por el que Jimena Barón aún no tiene relaciones tras el nacimiento de su hijo

Jimena Barón volvió a interactuar con sus seguidores en Instagram y, fiel a su estilo, lo hizo con total sinceridad y sin filtros. A un mes y medio del nacimiento de Arturo, su segundo hijo y el primero junto a Matías Palleiro, la artista respondió con humor, franqueza y mucha sensibilidad a las consultas sobre su proceso de recuperación.

La intérprete de La Cobra, quien atravesó una experiencia traumática, no esquivó ninguna pregunta. Cuando una usuaria quiso saber cómo estaba su vida íntima, Jimena respondió con la imagen de una torta mal hecha, insinuando que su desempeño actual no es el mejor. Sin embargo, fue clara al agregar: “No es un tema de ganas, es un tema de timing”.

También recibió una pregunta sobre cómo se percibe a sí misma después del parto. Con su habitual mezcla de sinceridad, humor y amor propio, Jimena contestó: “Me siento súper y me veo bien, pero no al 100% como me gusta estar. Hay que tener paciencia y aflojar con las exigencias b… Vos solita hiciste un pibe, pariste y lo estás haciendo crecer. ¿Algo más?”.

Barón también habló sobre su rutina de autocuidado y la manera en que afronta su alimentación en esta nueva etapa. “Dar la teta desgasta, se necesita morfar bien y mucho”, expresó, dejando en claro que su prioridad es nutrirse de forma consciente en lugar de seguir dietas estrictas. Además, enfatizó: “Cuidarme no es hacer dieta. Es comer sano y moverme cada vez que puedo”.

Entre las preguntas más directas, una apuntó a la recuperación de la zona íntima. Jimena, coherente con su estilo sin filtros, no solo respondió sin rodeos, sino que incluso lo celebró: “Amo que me pregunten tanto por la pochola”.

Más adelante, contó que tuvo dos partos vaginales y que se preparó previamente con masajes perineales, lo que le permitió evitar puntos o cortes. “Fue todo leve y me recuperé muy rápido”, afirmó con alivio.

En relación a su vida íntima con Matías, la actriz compartió con sinceridad cómo se encuentra en ese aspecto tras el nacimiento de su segundo hijo. Con su característico humor, comparó su situación diciendo: “Como la calidad de esta torta”, dando a entender que, por el momento, las cosas no están en las mejores condiciones ni al nivel que quisiera.

Con cada publicación, Jimena Barón reafirma por qué se ha convertido en una de las voces más genuinas de las redes sociales. Su forma de abordar lo personal, con humor y honestidad, sigue inspirando y acompañando a miles de mujeres.