¿Huelga de hambre? Así pasa Morena Rial sus días en la cárcel y crece la preocupación por su salud

Tras incumplir con la orden de la Justicia, Morena Rial fue detenida y trasladada a la Unidad 51 de la cárcel de Magdalena. A raíz de este nuevo arresto, la mediática hija de Jorge Rial volvió a ser noticia por su situación y se conocieron detalles de cómo es su día a día estando presa.

Desde el momento de su detención, se empezó a especular sobre el malestar de Morena Rial por esta medida de la Justicia. Además, en medio del revuelo mediático, trascendió la información de que la joven habría empezado una huelga de hambre en prisión y generó preocupación por su estado de salud. Por su parte, su abogado, Alejandro Cipolla, salió a despejar todas las dudas.

Detuvieron a Morena Rial: la Justicia revocó su excarcelación en la causa por robo (Gentileza / Martín Candalaft)

Preocupación por la salud de Morena Rial: ¿empezó una huelga de hambre?

En la más reciente información acerca de la situación de Morena Rial se supo que ya habría recibido varios elementos necesarios para pasar sus días en una celda. Desde un colchón y frazadas y hasta el pedido de acceso a un celular para que pudiera hablar mediante videollamada con su hijo por su cumpleaños.

Por su parte, Morena Rial escribió una carta donde se encargó de contar cómo es su día a día estando presa. “Yo, More Rial, comunico: quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un núcleo muy pequeño de allegados”, comenzó diciendo.

La historia en Instagram de Morena Rial (@moreerial)

“Desmiento que quiero que Amadeo me venga a ver“, aclaró sobre una posible visita del menor. ”No es que no lo quiero ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él”, sostuvo para terminar con todo tipo de especulaciones.

Ante los rumores que estaban circulando, especialmente el de la huelga de hambre, Alejandro Cipolla habló mediante un posteo de Instagram sobre las versiones que trascendieron por las redes sociales y terminó con todo tipo de información falsa.

“Comunico por medio de la presente que Morena Rial no se encuentra en ningún tipo de huelga de hambre”, señaló el abogado. Luego, añadió detalles de la situación en la que se encuentra la causa judicial. “Seguimos con el Doctor Martín Leiro trabajando en la solicitud de arresto domiciliario”, aseguró.

Alejandro Cipolla y Morena son amigos desde hace tiempo.

Acerca del estado de salud de la hija de Jorge Rial, Cipolla confesó que Morena atraviesa por un momento complicado. “Está enferma, pero está contenida. Ya vio al psicólogo y al psiquiatra. Espero que de lo malo pueda salir algo buena. Hay que entender que cuesta mucho que una persona enferma entienda que necesita ayuda y tenga voluntad”, reveló ante la prensa.

En cuanto a su detención añadió: “No hay riesgo de fuga porque no se quiere ir del país”. En este sentido, el abogado se mostró optimista sobre una posible liberación en los próximos días. “Esta semana debería salir, conseguir la excarcelación. Es una oportunidad que no se puede desaprovechar porque tiene tobillera eléctrica; si se mueve, va presa”, cerró.