Se supo la impresionante cifra que cobra Morena Rial mientras está presa y estalló la polémica: “Más que un profesional”

A pesar de estar en la cárcel, Morena Rial está decidida a seguir trabajando como influencer. Desde el interior de la Unidad Penal número 51 del Servicio Penitenciario Bonaerense, ubicado en la localidad de Magdalena, a unos 150 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, la mediática hija de Jorge Rial anunció que seguirá usando sus redes sociales para facturar y ganar dinero que le permita, entre otras cosas, tener una mejor vida como reclusa.

Sobre este tema, se supo la impresionante cifra que gana Morena Rial estando presa y estalló la polémica. En el programa Mujeres argentinas revelaron detalles de cuánto dinero genera la mediática como influencer y provocó indignación en la audiencia. Con información extraoficial, aseguraron que la hija de Jorge Rial “cobra más por un posteo en Instagram que lo que puede ganar un profesional como ser un médico o un profesor universitario” y generó un gran revuelo.

Morena Rial aseguró que Meta "no la quiere" porque su contenido es muy explosivo para las redes. (Foto: captura de pantalla)

Cuánto gana Morena Rial como influencer desde la cárcel

En el programa señalaron que a partir de octubre comienza la temporada alta de canjes y promociones en redes sociales, por lo que es “cuando más ganan” los influencers. “Sobre todo el diciembre. Es el momento más fuerte del año para los que usan sus redes para ganar dinero” informó el especialista en el tema para sorpresa de María Belén Ludueña.

Morena Rial. Foto: web.

Según las estimaciones del experto: “en un mes como este, que no es de los mejores, puede facturar unos 5 millones de pesos por mes, y solo por subir una historia. Un reel le da mucho más. Y esto de los casinos online que tanto hacen y tanto dolores de cabeza les da les pagan en dólares, así que es mucha plata. Un mes más o menos, 5 millones de pesos. Pueden llegar a 10 millones”.

A lo que Amalia Díaz Guiñazú, preguntó: “¿Pero entonces para qué roba, qué necesidad tiene de hacerlo si gana tanto?”. Luego el debate se centró en si una persona presa puede manejar sus redes sociales, y con qué dispositivos tecnológicos cuenta para hacerlo. “A veces tienen celular, o incluso lo puede hacer otra persona desde afuera”, dijeron.

Recientemente, a poco más de 24 horas de haber ingresado al Penal de Magdalena, Morena Rial reapareció en su Instagram para anunciar que seguirá haciendo publicidades y publicaciones, por lo que seguirá interactuando con sus seguidores y trabajando a través de sus publicidades.

Morena Rial a través de su Instagram.

Asimismo, se supo que hay otras personas que manejan su cuenta. “Aviso: debido a la situación actual de More Rial, pedimos a quienes tenían fechas reservadas para pauta publicitaria que se contacten a través del siguiente enlance. De esta manera podremos reorganizar y dar continuidad a las acciones de marketing”, decía el comunicado que se compartió en sus redes.