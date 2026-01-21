Juana Tinelli es la hija mujer más chica de Marcelo y quien está en el ojo de los medios de comunicación. La modelo tuvo un final de 2025 movido luego de denunciar amenaza de muerte y criticar a su papá por sus decisiones. El conflicto quedó atrás y se reconciliaron. Ahora, la influencer está envuelta en rumores de romance con un famoso.

En medio del escándalo que tuvo la modelo con su familia, se separó de su novio Bautista. Después no se la volvió a ver en pareja hasta ahora que su actividad en redes sociales llamó la atención, sobre todo porque el joven en cuestión también es famoso.

Juana Tinelli. Foto: web.

Juana Tinelli y un influencer: los mensajes que despertaron rumores de romance

La hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles se mostró muy activa en su feed, pero los comentarios del influencer fitness Tomás Mazza fueron lo que más generó impacto en sus seguidores.

Los dos se siguen en redes sociales, y Mazza dejó picantes mensajes en las últimas publicaciones de Juana. A esto se suma, que ella le respondió dejando en claro que hay un ida y vuelta entre ellos y un acercamiento, que no se sabe si es solo virtual o hay algo más.

Tomás Mazza

La primera interacción virtual fue hace unos días cuando Juana subió una foto con un pañuelo en el pelo y él escribió: “Guao”. La hija de Marcelo no solo le dio like, sino que le respondió: “Uuauuu”.

Juana TInelli y Tomás Mazza

En otra publicación, la modelo mostró una producción de fotos y Mazza no dejó pasar el momento, comentó con humor: “Temazo”.

A las pocas horas, la hija de Marcelo Tinelli compartió un video de la misma producción y el influencer fitness volvió a aparecer: “¿Por qué el video nunca termina?“.

Juana no solo dejó likes a los mensajes y las respuestas de sus seguidores que se dieron cuenta de sus idas y vueltas, sino que le respondió a Mazza: “Ya te respondí, fíjate”, alimentando aún más los rumores entre ellos.