Tras el escándalo en la familia Tinelli, Juanita volvió a ver a Cande y lanzó una frase contundente: “No existe”

El escándalo que envolvió a la familia Tinelli meses atrás, poco a poca va quedando en el olvido y, por lo visto, al menos los vínculos empiezan a sanar. Un reclamo económico a Marcelo Tinelli salpicó a una de sus hijas, Juanita, quien terminó en medio de una situación que obligó a tomar partido a sus hermanos: Cande se puso del lado de su padre y el conflicto escaló.

Marcelo Tinelli junto a sus hijas Juana, Candelaria y Micaela. (Instagram @marcelotinelli).

En el momento del problema todos opinaron y, en ese marco, se conoció que la relación de Cande con su hermana Juanita no era la más fraterna. Soledad Aquino, su madre y de Mica, manifestó que no creía que las amenazas denunciadas por Juanita fueran ciertas. Por traslación, se especulaba que también las hijas mayores de Tinelli pensaran lo mismo.

Cuando las aguas comenzaron a calmarse, el primero en acercarse a Juanita fue su padre, quien le pidió disculpas de manera pública y privada por haberla expuesto a episodios indeseados. Resuelto el vínculo con Marcelo, se esperaba que la joven modelo y sus hermanas volvieran a mostrarse juntas. Con el ánimo festivo y de cordialidad de la época, finalmente ocurrió.

El reencuentro de Juanita con Cande Tinelli

En las últimas horas, la hija menor de Marcelo Tinelli y Paula Robles compartió una foto en redes que grafica la amigable cena que tuvo con sus hermanos mayores.

El reencuentro de Juanita y Cande Tinelli

En la imagen se la ve con Mica, Cande y Francisco, cercanos y cómplices, compartiendo una sobremesa. La frase que eligió para acompañar el momento marca que el conflicto quedó zanjado y que, en definitiva, siempre los unirá el fuerte vínculo de sangre y hermandad. “El amor que siento por estas personas no existe”, subrayó, junto a un corazón.

Cabe mencionar que el mejor vínculo lo mantiene con Francisco, su hermano “completo”, aunque con Mica, media hermana, también la une una relación cercana. De hecho, la mayor de la descendencia Tinelli así lo manifestó cuando surgió el escándalo y aseguró ante los medios estar en contacto con la adolescente.

Así las cosas, Mica y Francisco fueron testigos y, quizás, hacedores de este fraternal encuentro entre Juanita y Cande, terminando con una distancia que tan incómodo tenía al legendario conductor.