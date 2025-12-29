Marcelo Tinelli se reconcilió con su hija Juana tras la polémica: la foto del momento familiar

Marcelo Tinelli viene de pasar un año complicado a nivel personal y laboral después de que su hija Juana denunció amenazas y acusó a su padre de ser responsable por las decisiones que toma y afectan a la familia. A esto se suma, que se conocieron las deudas millonarias que tiene.

El famoso es muy unido a sus cinco hijos y siempre se mueven en grupo, por lo que las declaraciones de Juana llamaron la atención y provocó la ruptura en la relación de hermanos. Si bien hace unas semanas, la hija de Marcelo tuvo un gesto en redes sociales con su papá, ahora se confirmó la reconciliación familiar.

Marcelo Tinelli y su hija Juanita

Marcelo Tinelli hizo las paces con su hija Juana y mostraron el momento

El conductor compartió una foto de la tarde de pileta y de verano que pasó con su hija Juana, lo que pone fin al enfrentamiento que tuvieron hace dos meses. Ambos se muestran tomando sol y cómplices.

“Domingo de pile con la Pebe”, escribió Marcelo Tinelli junto a la imagen con Juana. La foto fue sacada por la hija menor que tuvo con Paula Robles y agregó un emoji de corazón que aclara que la relación padre e hija está bien.

Hace unas semanas, ya dejaron indicio de que hicieron las paces entre ellos. Esto fue cuando Juana subió una foto de ella en su feed de Instagram y el famoso conductor le comentó. A lo que su hija respondió sellando una nueva etapa en la relación familiar.

“Te amo, mi vida”, le escribió Marcelo a su hija, semanas después que estalló la interna familiar. “Y yo padre”, respondió la modelo de 22 años.

Cabe recordar que Juana recibió un botón antipánico tras denunciar amenazas de muerte para ella y su familia. Luego se supo que fue por parte de un empresario con quien Tinelli tendría deudas millonarias desde hace años.