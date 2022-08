Los recientes tuits de Julieta Díaz llamaron mucho la atención de los usuarios y encendieron todas las alarmas luego de que apareciera una publicación sobre el consumo de marihuana. Pero al tomar conocimiento de los disparatados posteos lejos de sus comentarios habituales, la actriz denunció que le hackearon el perfil.

La protagonista de “Pequeña Victoria” tiene su cuenta verificada en la red social del pajarito con un total de 367,1 mil seguidores en su perfil @julietadiazok. Pero en las últimas horas perdió el control total de sus pubilicaciones y decidió recurrir a Instagram para advertir a su comunidad online.

Los llamativos tuits de Julieta Díaz Foto: Captura Twitter

“Me estaba fumando un porro en la terraza y la subnormal de mi vecina llamó a la policía, cuando llegaron me preguntaron si tenía hierba y les dije que me la había fumado toda, me preguntaron quién me la vendió y les dije que mi vecina y ahora le están registrando la casa”, fue el comentario que registró la cuenta de Díaz.

Pese a aclarar de inmediato que no fue ella quien sacó las últimas publicaciones en su Twitter, el posteo se viralizó y recibió más de 65 mil “me gusta”. Otras publicaciones que sorprendieron fueron las fotos de una práctica de fútbol y una selfie de un hombre que no tiene ninguna relación con la artista.

El pedido de ayuda de Julieta Díaz a sus seguidores

Al tanto del hackeo de su cuenta, Julieta Díaz recurrió a la ayuda de sus seguidores en Instagram para que intervengan y así poder recuperar su perfil. “Me hackearon la cuenta de Twitter. Cuando vuelva a ser mía, les aviso. Gracias”, advirtió en un escueto mensaje.

Advirtió que le hackearon el perfil Foto: captura Instagram

Después publicó en historias un video donde manifestó: “Hola amigos, amigas, amigues, ¿podrían hacerme un favor y denunciar en Twitter que tengo la cuenta hackeada? Así la cierran porque no sé quiénes son... bueno eso. A ver si después la puedo recuperar. Muchísimas gracias”.