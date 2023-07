Gran Hermano Chile: Denunciaron maltrato a “Bigote” y el perro presidencial emitió un contundente mensaje

Gran Hermano Chile vive momentos difíciles en relación al rating del programa, para intentar levantar los puntos de televidentes, desde la producción tuvieron la idea de ingresar un perro a la casa. La nueva mascota se llama “Bigote” e ingresó hace una semana. Pero en el tiempo que lleva adentro ya causó varias polémicas.

Comunicado por el maltrato a Bigote, la mascota de la casa

“Bigote” viene pasando por momentos de maltrato por parte de los integrantes de la casa. Las distintas situaciones causaron revuelo entre los televidentes y las redes sociales que no dejaron pasar los comentarios de los hermanitos al hablar del perro.

Los seguidores del programa se hicieron eco en las redes sociales de los momentos en que Lucas y “Bambino” dicen que no van a comprarle comida al perro, también sostienen que hubo maltrato físico hacia la mascota.

Uno de los videos que aparecieron en las redes sociales, muestra el momento en que uno de los integrantes de la casa amenaza al animal con tirarlo a la pileta si toca una de sus ropas. Otro momento clave es cuando uno de los “hermanitos” hace llorar al perro pero no se logra ver bien qué pasó.

El comunicado de Gran Hermano por Bigote

La conductora del debate de “Gran Hermano” leyó el comunicado de “Gran Hermano”. “Bigote ingresó a esta casa como un integrante más de esta familia llamada Gran Hermano, en donde estábamos seguros recibiría solo amor. Ustedes se mostraron felices con su llegada y algunos incluso se dividieron funciones para cuidarlo. Sin embargo, con el paso de los días he visto actitudes que no logro comprender: chistes de mal gusto, cuestionamientos sobre comprarle o no comida y acciones inadecuadas en el trato de un animal, que me han obligado a hacer este llamado de atención”, comienza el relato.

Y cierra manifestándole a los participantes que serán sancionados si la producción vuelve a ver malos tratos hacia el perrito: “Como dueño de esta casa, les advierto que, si vuelvo a ver alguna actitud, comentario o broma en perjuicio de Bigote, tomaré las medidas más severas, que van desde una amonestación hasta la expulsión de la casa. Deben recordar que sus actos los están viendo millones de personas alrededor del planeta, por lo mismo les pido dar el ejemplo y tratar a bigote como un integrante más de esta familia”.

Los seguidores han estado denunciando esta situación desde que entró el perro a la casa y consideran que los participantes deberían ser expulsados del certamen.

El perro presidencial, indignado por el maltrato a Bigote

Quien apareció en sus redes sociales fue Brownie Boric Font, el mismo se presenta en Instagram como “Primer perro de la República de Chile” y que, además, es amigo de Dylan Fernández, el perro del presidente Alberto Fernández.

Brownie, el compañero del presidente chileno Gabriel Boric, publicó una carta en su cuenta de Instagram para expresar su indignación sobre el maltrato hacia Bigote. En su carta, la mascota presidencial, marca puntualmente las agresiones que sufrió Bigote y pide la expulsión directa de los participantes, “Bambino” y “Lucas”.

El perro presidencial denunció maltrato a Bigote y pidió que la producción de Gran Hermano tome medidas

“Como Primer Perro Presidencial, me parece que es mi deber pronunciarme por los hechos que están ocurriendo en @granhermanocl en contra de Bigote. La mascota del reallity show ha sido amenazado de muerte en reiteradas ocasiones por el participante conocido como “Bambino” sumado a agresiones como apretarle el hocico hasta el llanto por parte del participante “Lucas”, así como la falta de criterio al introducirlo a la casa, en donde fue estresado hasta el punto del vomito”.

Y agregó: “Espero que @chvnoticias entienda la gravedad de los hechos que han sido transmitidos mediante televisión abierta, y que dado esto, tomarán las medidas contra Bambino y Lucas, esperando que esta sanción sea la eliminación de la casa. El maltrato animal JAMÁS debe ser menospreciado, muy por el contrario, debe ser sancionado. El comportamiento de los participantes, y su continuidad en el programa solo dan señales de incentivo respecto al maltrato animal y la tenencia irresponsable, dado que entrega la inequívoca señal de que no tiene consecuencias. No podemos ni debemos tolerar amenazas de muerte a los animales de compañía, mucho menos cuando Bigotes no tiene otro lugar a donde recurrir. Confío en que @chvnoticias y @granhermanocl le darán la importancia que merece este tipo de situaciones y eliminarán a los integrantes lo antes posible, para evitar el riesgo sobre la integridad y vida de Bigotes, riesgo que ha sido manifestado abiertamente por los participantes mencionados”.

El animal presidencial se expresó antes de que “Gran Hermano” tomara la decisión de lanzar un comunicado.