Gran Hermano 2025: la dura decisión que tomó la producción contra Gabriela

Gran Hermano 2025 no deja de sumar polémicas en su repertorio. Tras cumplir más de 100 días en la casa, la casa se encuentra bajo un ambiente tenso marcado por insultos, divisiones entre grupos y debates en redes sociales.

"Me cuesta comer porque me angustio y estoy re intolerante por todo, por los gritos, por el aguantar. Cada vez que voy al baño me sangra un montón la cola, estoy cansada de aguantar todo esto”, expresó Katia “La Tana” con angustia sobre lo que está viviendo en la casa.

En este contexto, se llevó a cabo la competencia por la moto. Mediante una trivia, Gabriela se consagró ganadora, obteniendo no solo el premio, sino también el liderazgo. Sin embargo, previo a culminar el programa, Santiago “Tato” expuso que la brasileña había hecho trampa, por lo que la producción tomó una decisión.

¿Gabriela hizo trampa en la competencia por la moto?

La denuncia del uruguayo en el vivo dio pie a que múltiples seguidores hiciesen eco de la situación a los productores del programa. "Que grande Tato, y bien nosotros en hacer ruido porque claramente la mina estaba haciendo trampa“, ”Se nota de acá a la china que Gabriela hizo trampa cada vez que le tocaba la pregunta miraba para el costado", aseveraron varios fanáticos.

Estas acusaciones dieron pie a que Santiago del Moro confirmara que la producción revisaría todas las cámaras. “Mucha gente dice que Gabriela hizo trampa, lo que van a hacer es mirar a las cámaras (...) supuestamente le pasaban las respuestas. Se va a chequear todo”, expresó el conductor.

Unas horas después de sus declaraciones, el conductor anunció que se repetiría la competencia de la moto, por lo que se habría descubierto el presunto fraude por parte de la modelo. “Se vuelve a poner en juego la moto y el liderazgo”, destacó del Moro.

El comunicado de Santiago del Moro sobre la competencia por la moto.

La reacción del público a la sanción de Gabriela

La supuesta sanción a la brasileña provocó un revuelo entre los usuarios, quiénes consideraron correcta la medida impuesta por el Big. "Necesito ver la cara del grupito ese cuando se enteren“, ”Claramente mintieron, las malas acciones tienen consecuencia tarde o temprano“, destacaron los fanáticos de Gran Hermano 2025.