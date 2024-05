Gran Hermano 2024: el contudente motivo por el cual no habrá programa este 14 de mayo

La nueva edición de Gran Hermano 2024 ha generado sumas sorpresas. Tras contar con sólo nueve integrantes en la casa, familiares y amigos entraron para brindarle más fuerza.

“¿Qué haces acá bolu**? No puedo creer que hayas entrado. Sos un hijo de p***”, exclamó Martín con suma felicidad y emoción tras encontrarse con Facundo, uno de sus mejores amigos.

Ahora bien, tras la llegada de los familiares, se realizó una de las primeras dinámicas este 14 de mayo: cada amigo o familiar debía participar por la prueba del liderazgo.

Cada concursante del reality recibió a un ser querido para competir y seguir avanzando en el juego. Foto: Agustin Zamora

Sin embargo, pese a este suceso, el programa no presentará los resultados en vivo. Esto, debido a que no se va a emitir en su horario respectivo por un importante motivo.

Los motivos detrás de la no emisión de Gran Hermano 2024

Gran Hermano 2024 no será emitido este 14 de mayo por motivos deportivos. Desde este punto, Telefé transmitirá el partido de River Plate contra Libertad por la Copa Libertadores.

Se decidió sacar al aire el programa por el día dado que la previa comenzaba a partir de las 21:15.

Sin embargo, pese a este percance, , Directv y DGO presentarán “Espiando la casa” a partir de las 23:30. De esa forma, se podrá ver todo lo que sucede en la casa en vivo.

Cuándo termina Gran Hermano 2024

Desde otro aspecto, Santiago del Moro le dio detalles al público y a los participantes sobre cuándo terminaría la nueva edición del reality. La misma culminaría a comienzos de julio.

El conductor comunicó que no les podía brindar una fecha exacta dado que todo dependería de los partidos deportivos de la Copa Libertadores.

“Los he visto hablar mucho de la fecha en la que termina el programa. No les puedo dar un número exacto por la cantidad de partidos que hay en el medio. Pero la final del programa va a ser los primeros días de julio (...) Es un mes y medio más. Todos pensaban que terminaba ya. Yo les dije junio, pero junio no es. Ustedes, con sus cabezas, pensaron en mayo, pero no, termina en julio”, comunicó Del Moro a los participantes.