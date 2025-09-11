Gimena Accardi quedó envuelta en una nueva polémica tras una pesada broma que hizo en vivo: “Me convenía más…”

Después de estar en la boca de todos a causa de su separación con Nicolás Vázquez, Gimena Accardi volvió a quedar en el punto de la mira debido a un chiste fuera de lugar que hizo sobre LUZU TV.

Los hechos se dieron recientemente, cuando Gimena Accardi se refirió a la llegada de la temporada de eclipses, esto durante la emisión pertinente del programa de streaming Soñé que Volaba. En ese contexto, la actriz dio a entender que es un buen momento para tomar decisiones importantes y hacer algunos cambios en el día a día.

Gimena Accardi.

Después, Gimena Accardi realizó un comentario despectivo sobre LUZU mientras estaba al aire en OLGA. Puntualmente, la actriz dijo: “Es un momento para irse de LUZU”. Para completar “la broma”, la expareja de Nicolás Vázquez y todos los miembros del programa se pararon y salieron del estudio.

Claro que, luego, regresaron y Gimena Accardi sumó: “Por la guita, me convenía más quedarme acá (en Olga)”. Tras el comportamiento de la actriz, Yanina Latorre apuntó en su contra desde la emisión de su programa en El Observador.

Qué dijo Yanina Latorre sobre el comportamiento de Gimena Accardi

Mientras estaba al aire en El Observador, Yanina Latorre se refirió de manera puntual a Gimena Accardi y dijo: “Dejó parado a Nico Occhiato como que paga mal”.

Asimismo, durante la emisión de Yanina1079, la conductora acotó: “Mañana, cuando te caigan 40 noteros a preguntarte por qué Nico Occhiato paga mal y Olga paga bien, no digas que no querés hablar porque no das notas porque los que lo dejan trascender son ustedes”.

También, Yanina Latorre contextualizó la tensión entre LUZU y OLGA: “Para Nico, Migue Granados instaló que él paga mal, por eso lo odia”. Debido a lo antes referido, la panelista de América TV consideró que el comentario de Gimena Accardi estuvo fuera de lugar, aunque, para generar contenido en el ámbito del entretenimiento, habría estado perfecto.

Sin embargo, Yanina concluye que Gimena Accardi actúa de manera picante y luego se oculta cuando la prensa decide abordarla por las cosas que dice o hace dentro del medio en el que trabaja: “Si te haces la canchera, respondé después”.