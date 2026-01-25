El WandaGate volvió con todo y revivió la polémica entre Wanda Nara y Mauro Icardi que involucra indirectamente a la China Suárez, actual pareja del futbolista y quien fue la tercera en discordia del matrimonio. La nueva disputa llevó a que el jugador llame al programa MasterChef, que conduce su ex, como MasterChina, ya que todo el tiempo mencionan a su novia.

En uno de los descargos que hizo Icardi contra su ex, mencionó: “Con unas pocas palabras alcanzó para exponer a una mujer mitómana, completamente obsesionada conmigo, con mi pareja y con mi familia. Una persona cuya vida gira alrededor de hablar de nosotros para seguir existiendo mediáticamente. Eso quedó más que claro en ‘MasterCHINA’... ah no, perdón, el programa que alguna vez fue de cocina".

El nuevo descargo de Mauro Icardi

Las frases que usó el futbolista para hablar del programa generaron repercusiones en los integrantes del reality, sobre todo el jurado. Germán Martitegui habló del tema y fue categórico con Icardi.

El nuevo descargo de Mauro Icardi

“MasterChef es el show de Wanda, como Gran Hermano es el show de Santiago del Moro. Wanda es la conductora”, expresó el chef en un móvil de Intrusos.

Molesto por los comentarios del futbolista, Germán Martitegui comentó: “No me parece bien que hable así de MasterChef. Yo lo conozco a Mauro. Ha estado horas tomando mates acá mientras nos veía hacer el programa“.

Germán Martitegui sobre Mauro Icardi

"Él era fan y lo miraba desde antes“, cerró tajante el chef que es parte del jurado del programa.

Qué dijo Wanda Nara tras los comentarios de Mauro Icardi sobre MasterChef

Wanda Nara no habló del tema, pero con una publicación en redes sociales respondió a su ex. La famosa mostró un video vintage de cuando ellos estaban casados y el futbolista fue a las grabaciones del reality.

“Fue una experiencia increíble. Me gusta la cocina, me gusta el programa, ya lo veníamos siguiendo de ediciones anteriores y estar hoy acá y acompañar a Wanda en este desafío fue muy lindo, emotivo e increíble para mí”, decía Icardi en el programa cuando acompañó a la mediática en la edición anterior.