¿Fue por Gimena Accardi? El escandaloso motivo de la crisis que atraviesan Cande Vetrano y Andrés Gil.

El mismo día en que se confirmó la separación de Dai Fernández y Gonzalo Gerber, este lunes también salió a la luz la ruptura de Cande Vetrano y Andrés Gil, señalado como el supuesto tercero en discordia entre Nico Vázquez y Gimena Accardi.

Este lunes en Intrusos contaron que Dai Fernández y Gonzalo Gerber decidieron separarse luego de siete años de relación. Sin embargo, Paula Varela, quien fue la encargada de dar la noticia, aclaró que esa ruptura no está vinculada con Nico Vázquez y que el divorcio del actor con Gimena Accardi se produjo por “un tercero por lado de ella”.

Después de dejar al estudio en silencio, Paula deslizó la posibilidad de que haya un futuro “blanqueo” de ese tercero en discordia, que sería Andrés Gil, compañero de Accardi en la obra En otras palabras, dirigida —de manera paradójica— por el propio Nicolás Vázquez.

Por su parte, en LAM, Pepe Ochoa aportó otro indicio: “Durante años, en los cumpleaños de los dos, ella subía fotos de ambos, y este año no subió nada”, comentó tras sorprenderse con un mensaje que le envió De Brito, en el que se mencionaban los nombres de los protagonistas de esta historia.

Así se confirmó la crisis entre Cande Vetrano y Andrés Gil

Ángel de Brito dio detalles en LAM sobre el verdadero motivo detrás de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi. “Cuando lo llamé a Nico Vazquez me dijo ‘bla, bla, bla’, pero al final descubrió que Gimena tenía una relación con otra persona. No una relación casual, sino una que llevaba un tiempo largo. Lamento informarlo porque yo los quiero mucho”, expresó el conductor.

Además, aseguró que la información tarde o temprano iba a salir a la luz: “Esto se va a saber igual porque también hay otros involucrados y periodistas que también saben la noticia. Gimena no creo que tenga problema en contarlo con más detalle todo porque es una chica inteligente. El tema es que Nico está muy enojado porque vio lo que no quería ver. Ellos venían mal hace mucho tiempo, como un año. Los dos lo hicieron público”.

En esa línea, agregó: “En cierto momento de estos años de crisis, él vio cosas que no eran propias del desgaste y en determinado momento se dio cuenta de que había otra persona de Gimena y finalmente dio con las pruebas y ella se lo admitió después del viaje. Gente del entorno del teatro de él y de ella lo saben”.

No obstante, cuando sus “angelitas” le preguntaron si el tercero en discordia era Andrés Gil, De Brito se mantuvo reservado: “No sé. No lo voy a decir yo. Lo tendría que decir ella”, respondió, en alusión a Accardi, aunque dejó un dato clave: está casado.

Mientras tanto, en redes sociales, Andrés Gil se mostró muy enamorado de Cande Vetrano la semana pasada, dedicándole un tierno posteo por su cumpleaños número 34. “La suerte que tengo de estar al lado tuyo. Te amo más que ayer, menos que mañana. Felices 34 mi amor”, escribió el actor, acompañando sus palabras con un emoji de corazón rojo.