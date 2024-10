Flor Bertotti se sinceró y explicó por qué no quiso hacer una tercera temporada de Floricienta: “Todo pasa por...”.

Flor Bertotti, la inolvidable Floricienta, sorprendió a todos al decir que no a una nueva temporada con Cris Morena. A pesar del éxito, prefirió no continuar con la serie.

“Floricienta estaba hasta en la sopa, iba al casamiento de una amiga, y tal vez tenías a alguien que se desubicaba y en el medio de la ceremonia venían y me pedían una foto”, había mencionado la actriz en un momento.

Flor Bertotti.

“¿Sos consciente de que de por vida... vas a tener 98 años y te van a decir ‘ahí va Floricienta?”, le había preguntado Dante Gebel. “Sí, hace muchos años que lo sé. No reniego de eso ni un minuto. No me molesta para nada”, indicó la joven.

“Hubo un momento en el cual me saturé. Hoy por hoy, ya muchos años después... lo que me pasó es que lo que coseché con ese programa es cariño, amor. Me ve mucha gente y me tiene asociada a un momento lindo de su infancia. La verdad es que pienso que sería muy desagradecida si no lo valorara y no lo tomara como ‘bueno, tengo la bendición de que la gente me recuerda con cariño’”, añadió Flor.

El motivo por el que no hubo una tercera temporada de Floricienta

Curiosidades sobre "Floricienta". / Archivo

A 20 años de la conclusión del exitoso programa, Flor Bertotti reveló un inesperado detalle: “Fueron 2 años muy intensos. Después seguimos con la gira una vez que se terminó el programa. Pero yo estaba muy cansada porque eran muchas horas de trabajo. Había mucha cosa dando vueltas y todo pasa por mí, si bien éramos un montón, no tenía reemplazo”.

Floricienta.

Ahora bien, respecto al principal motivo por el que no hubo una continuación de esta fabulosa tira, Flor explicó lo siguiente: “Acababa de tener trillizos en la serie y yo a Floricienta mamá no me la podía imaginar porque iba a ser una irresponsable. Ese personaje llevado a la maternidad me parecía difícil de contar. Pero básicamente lo que me pasó es que sentí que hasta ahí, que más era querer aprovechar el éxito que estábamos teniendo”.

“Yo siento que yo no podía a nivel físico y emocional, seguir un año más con toda esa vorágine y toda esa estructura. Me pareció que estaba bien hasta donde habíamos llegado”, concluyó.