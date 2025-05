¡Fin del amor! El llamativo motivo por el que se separaron Sabrina Rojas y Gabriel Liñares: “No se banca...”

Hace poco más de un mes, Sabrina Rojas había blanqueado su romance con Gabriel “Lechuga” Liñares, ex pareja de Flor Parise, quien actualmente está en pareja con Karina Jelinek.

Sabrina Rojas reveló la actividad íntima que más disfruta con su nuevo novio y generó revuelo: “Todo el día...”.

Sin embargo, mientras disfrutaban de un viaje juntos, comenzaron a circular versiones de que habrían surgido conflictos entre ellos por supuestos celos de parte de ella. Ahora, todo indica que la relación llegó a su fin y habrían optado por tomar caminos separados.

La razón por la que se separaron Sabrina Rojas y Gabriel Liñares

“Se separaron, no se banca los reclamos de ella, está infumable”, contó Pepe Ochoa en LAM. “Él tiene un condimento en su vida que impacta en los dos”, había adelantado el panelista. Con esas palabras, hacía referencia a Flor Parise, la ex de Gabriel. Al parecer, Sabrina Rojas no estaría del todo cómoda con la relación que él aún mantiene con Flor, motivada por el hijo que tienen en común.

Yanina Latorre había revelado que Sabrina Rojas se mostró muy molesta con Flor Parise y que incluso le habría hecho un escándalo a Gabriel Liñares tras enterarse de un viaje que él realizó junto a su ex y el hijo que tienen en común. “Ella, que es medio tóxica, no entiende este vínculo”, expresó la conductora de Sálvese Quien Pueda, y luego sumó: “Este hombre tuvo que volver y llevarla a ella de viaje”.

Apenas hace una semana, Sabrina Rojas y Gabriel “Lechuga” Liñares se mostraban enamorados desde Colombia, aunque mantuvieron un perfil bajo y no compartieron imágenes en sus redes. Sin embargo, esos inconvenientes resultaron insalvables. Por su parte, Flor Parise dialogó con Majo Martino y aclaró: “Tengo la mejor onda con ella”.

A pesar de que la relación entre Sabrina Rojas y Gabriel Liñares parecía avanzar con firmeza, los conflictos internos y las diferencias en torno al vínculo de él con su ex pareja habrían terminado por desgastar la historia de amor. Los rumores de celos y tensión fueron en aumento, y todo indica que, por el momento, cada uno eligió continuar por caminos separados.

Gabriel Liñares y Flor Parise.

Mientras tanto, Flor Parise intentó dejar en claro que no existe mala predisposición de su parte, especialmente considerando que su prioridad es el bienestar del hijo que comparte con Liñares. Resta ver si esta separación es definitiva o si, con el paso del tiempo, logran reencontrarse y resolver las diferencias que los alejaron.