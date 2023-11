Flor Parise, la novia de Karina Jelinek, rompió el silencio y habló de su relación: “Estamos superbien”

Karina Jelinek es una de las modelos más conocidas del país, con una extensa trayectoria en las pasarelas y como figura de las marcas más importantes. Además de haber participado de programas de televisión, hoy está muy presente en las redes sociales.

Si bien hace un tiempo que la modelo decidió alejarse de las cámaras de la televisión, no así de su perfil de Instagram por donde interactúa con sus seguidores. Sin embargo, estuvo de invitada para la salsa de tres con Kennys Palacios y su bailarina, por lo que volvió a la pista del programa de Marcelo Tinelli.

La modelo habló de varios temas y respondió las preguntas que le hizo el conductor, con su humor característico y su simpatía. Al igual que opinó sobre su exmarido quien estuvo condenado por lavado de dinero y en los últimos días volvió a estar involucrado en el mismo delito.

“Me gustaría dejar muchas cosas en el pasado como haberme casado tan rápido. Sí, totalmente. ¡Qué se vaya ese globo!”, señaló la modelo.

En referencia a la nueva causa que tiene Fariña, expresó: “¡Sigue mintiendo, menos mal que me separé!”.

Flor Parise habló de su relación con Karina Jelinek Foto: gentileza infobae

La novia de Karina Jelinek habló por primera vez de su relación

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en el piso del Bailando, detrás de las cámaras, estaba Flor Parise, su novia, quien habló por primera vez de su relación ante las cámaras de Intrusos.

“Ay no perdón, me da mucha vergüenza de verdad, no quiero, gracias”, comentó Flor al notero de “América”. Y agregó: “Sí está todo super bien con Kari. Soy muy tímida, no me gusta la exposición, la voy a ver desde acá que se ve mejor”.

Al terminar de bailar, la modelo habló con el notero y fue éste quien le comentó que pudieron conversar con Flor aunque se mostró tímida. “Y sí, es lo peor que le podrías haber hecho”.

“Sí igual nos dijo que ya estando acá haciéndote el aguante era un montón y que eso es lo importante”, agregó el notero. Por lo que Karina añadió: “Obvio, tal cual. Estamos súper bien, muy contentas”.

Es la primera vez que la novia de la modelo aparece en un canal de televisión para acompañarla.