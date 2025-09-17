Filtraron quién sería el nuevo pretendiente de Laurita Fernández y a qué se dedica: ¿Ya olvidó al Peluca Brusca?

Después de los más de 2 años de relación que forjó con Claudio “Peluca” Brusca, todo parecería indicar que Laurita Fernández le habría soltado la mano al pasado para vivir a plenitud el presente junto a una nueva persona.

De acuerdo con Juan Etchegoyen, la presentadora de televisión habría empezado a crear un vínculo con un deportista reconocido. Los detalles del romance en cuestión, el periodista los ofreció durante una grabación que compartió a través del Instagram de Mitre Live.

Salió a la luz la dura frase con la que Laurita Fernández terminó su relación con Peluca Brusca y causó repudio.

Quién sería el nuevo pretendiente de Laurita Fernández y a qué se dedica

Según Juan Etchegoyen, quien habría empezado a forjar un vínculo con Laurita Fernández sería el famoso jugador de voley Nicolás Lazo, quien, además, en la actualidad, juega para el club de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese contexto, el periodista de Mitre Live subrayó: “Me cuentan que se vieron en un departamento y que él estaría muy entusiasmado con Laurita”. Sin embargo, el profesional aclaró que el acercamiento entre ambos aún están en las primeras fases, por lo cual, no habría un título oficial para tal relación, solo un simple “chongueo” y nada más.

Aunado a ello, Etchegoyen mencionó que contactó al presunto pretendiente de Laurita Fernández para saber más sobre el vínculo entre ambos, pero Lazo negó conocer a la modelo, pese a que los dos se siguen en Instagram.

De igual forma, Juan Etchegoyen sostiene que sus fuentes le aseguran lo contrario y los datos que posee son certeros, por ello, se aferra al posible vínculo entre Laurita Fernández y Nicolás Lazo.

Por si fuera poco, el periodista subrayó que Nicolás Lazo fue a ver a Laurita Fernández varias veces al teatro, lo que alimenta más los rumores sobre una posible relación entre ambas figuras.

Nicolás Lazo, el que sería el nuevo pretendiente de Laurita Fernández.

Cabe aclarar que, hasta el momento, Laurita Fernández no habló al respecto, pero en días pasados, la modelo dejó saber sus ansias de ser madre. Incluso, congeló sus óvulos para poder trazar dicha ilusión en un futuro, cuando encuentre a una persona con la que pueda compartir la felicidad en cuestión.