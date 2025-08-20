Laurita Fernández confesó que congeló óvulos y se sinceró sobre su deseo de ser mamá: “Tenía miedo”

Laurita Fernández sorprendió en Instagram con un video 100% revelador. Puntualmente, la conductora de televisión usó la ya referida red social para informar que decidió congelar óvulos. Esto debido a que, la también actriz quiere ser madre a largo plazo.

Como ya es de público conocimiento, Laurita Fernández no suele hablar abiertamente sobre su vida personal, pero en esta ocasión y, mediante el video que compartió, anticipó: “Congelé óvulos y esta fue mi experiencia”.

Laurita Fernández enamoró a sus seguidores con un look en dorado

Laurita Fernández sobre el procedimiento para congelar óvulos

Primeramente, Laurita Fernández se refirió a los repentinos cambios que vivió hace algunos meses: “Me di cuenta de que cuanto más hablaba y expresaba mis emociones desde el amor, más liviana y feliz me sentía”.

Luego, Laurita Fernández se refirió al procedimiento para congelar óvulos: “Lo hice de manera privada, no lo sabía casi nadie. Con el tiempo me animé a compartirlo con mi grupo de amigas y gente cercana”.

En ese contexto, Laurita Fernández profundizó sobre los hechos: “Es algo tan genial, es una herramienta que hoy tenemos que está buenísima para muchas mujeres que quizás queremos ser madres, pero no buscamos un embarazo ahora. Esto te da cierta libertad y tranquilidad para hacerlo a futuro”.

En cuanto a los detalles del procedimiento, Laurita comentó que inicialmente se trata de una criopreservación que dura aproximadamente 10 o 12 días. Durante ese tiempo, la persona debe evitar hacer esfuerzos físicos intensos y aplicar una inyección diaria en la panza: “Me enseñaron cómo hacerlo, tipo como una lapicerita. Yo tenía miedo porque me baja la presión, pero me di cuenta de que era muy sencillo”.

No obstante, la conductora de televisión mencionó la reserva ovárica que hay que hacerse antes, esto mediante unos estudios para poder empezar el tratamiento: “Cuanto más joven sos a la hora de hacértelo, mejor. Eso no quiere decir que el tratamiento no pueda ser exitoso en otros casos”.

Laurita Fernández junto a su mascota.

Por último, en el video compartido a través de Instagram, Laurita Fernández expresó: “Me siento muy feliz de estar compartiéndolo, porque siento que esto quizás pueda ayudarlas a muchas de ustedes que lo están pensando. Espero que les sirva”.