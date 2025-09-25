Filtran cuánto dinero le habría dado Mauro Icardi a la China Suárez para su viaje a la Argentina

Tras la llegada de la China Suárez a la Argentina, las especulaciones al respecto no han cesado. Incluso, durante la más reciente emisión de LAM, la periodista Laura Ubfal reveló la supuesta suma de dinero que le habría dado Mauro Icardi a la modelo para que hiciera el viaje con tranquilidad.

Según lo que comunicó la panelista de LAM frente a las cámaras de América TV, el futbolista le habría dado una cuantiosa suma de dinero a la actriz para, no solo su estadía en la Argentina, sino también, la remodelación de su nuevo hogar.

“Parece que Mauro le dio 600 mil dólares a la China para que arregle la casa de San Jorge”, dijo Laura Ubfal. Sin embargo, es importante aclarar que la periodista en cuestión solo tendría fuentes provenientes del lado de Wanda Nara y no tendría ningún tipo de vínculo o relación con los allegados a la China Suárez o Mauro Icardi.

Por consiguiente, hay quienes suponen que la información dada por Laura Ubfal habría que tomarla con pinzas. Por otro lado, la periodista se retiró al supuesto viaje de Mauro Icardi a la Argentina.

La China Suárez durante su viaje a la Argentina.

Qué se sabe del viaje que haría Mauro Icardi a la Argentina

Laura Ubfal comunicó en LAM lo siguiente: “Ella (Elba Marcovecchio) dijo que Mauro vendría caminando a ver a las nenas…y él en septiembre tenía un acuerdo firmado para venir una semana, y quedarse con las nenas. Ahora Facu Ventura dijo que viene en octubre, pero le dijo a la licenciada (Fernanda) Mattera que no viene”.

Aunado a ello, Laura completó: “Incluso, le habían propuesto festejar antes el cumpleaños de la nena más chiquita (Isabella cumple el 27 de octubre), para que esté con él, pero parece que no”.

Por el momento, la actual pareja de la China Suárez no habló sobre sus viajes hacia la Argentina ni tampoco se refirió de manera puntual a la situación que involucra a las hijas que tuvo con Wanda Nara.

De acuerdo con las redes sociales de la China Suárez y Mauro Icardi, ambos habrían dado un paso al costado con los medios de comunicación, mientras se focalizan en cumplir con sus respectivas agendas laborales y personales.