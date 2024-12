La Mesa de Mirtha Legrand es una de las más famosas del país y los famosos que van a disfrutar de una comida, saben que también tienen que hablar sobre temas polémicos junto a otras personas y adelante de miles que lo ven por pantalla. Ahora, aseguran que la diva y Roberto García Moritán tuvieron una fuerte pelea en la grabación del programa.

Cómo fue la pelea entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán

Cuando el programa sale al aire, los famosos saben que van a tener que estar a la altura de las preguntas que hace la diva. Mirtha suele tener poco filtro y eso podría haber sido uno de los motivos por los que se desencadenó esta pelea. En LAM, aseguraron que ambos vivieron un fuerte intercambio de palabras en el que la tensión se hizo presente.

Mirtha Legrand comenzó con su programa de televisión en 1968.

Desde LAM, Ángel de Brito aseguró: “Se empezó a picar la mesa. Él habló de operación política y mediática”. (sobre la separación con Pampita), luego, agregó: “Mirtha le insistía todo el tiempo con que le había sido infiel”, marcando la presión característica que suele tener la diva en sus preguntas y que habría generado ganas de abandonar el estudio para García Moritán.

Roberto García Moritán y Mirtha Legrand.

“¿Vos no estuviste en Perú en una fiesta rara también?”, habría preguntado Mirtha, a lo que el político respondió: “¿Vos me estás criticando que yo puedo tener amigos homosexuales?”. Además, Sofía Martínez se habría sumado a la discusión, en defensa de la labor de los periodistas. El ida y vuelta no quedó ahí y tiempo más tarde, el exfuncionario del Gobierno de la Ciudad cuestionó a Mirtha Legrand: “No esperaba que vos me operaras también”.

Cuándo va a salir al aire el programa de Mirtha Legrand con García Moritán en la mesa

Con una fuerte tensión que supuestamente generó la duda de que hacer con esas grabaciones, este sábado a las 21:30 por El Trece, se confirmará o no, lo que mencionó el periodista sobre “La Noche de Mirtha”.