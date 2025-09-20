Fernanda Iglesias lanzó una durísima acusación contra Jesica Cirio: “Le ofrece plata a los periodistas para...”

Durante las últimas horas, Fernanda Iglesias lanzó una fuertísima acusación contra Jesica Cirio en el programa de streaming Border, mismo que conduce María Julia Oliván. En líneas generales, la periodista aseguró que la modelo paga para que no hablen de ella en la televisión.

Primeramente, Fernanda Iglesias apuntó: “Jesica Cirio le ofrece plata a los periodistas para que no hablen. De hecho, me ofreció a mí. Me ofrecieron plata para que no hable de ella. No ella directamente, sino a través de un intermediario”.

Así está hoy Chloe, la hija de Jesica Cirio y Martín Insaurralde, a sus 7 años.

Según la periodista, Jesica Cirio tendría personas que contactan a los periodistas del medio y, por medio de las mismas, pide que no se hable de ella en la pantalla chica. Incluso, Fernanda Iglesias se refirió a la persona que la contactó a ella.

“Ese intermediario es una persona que trabaja en el medio y que yo conozco hace mucho tiempo”, comentó Iglesias. Luego, la periodista mostró su indignación ante el caso que respecta a Jesica Cirio: “Es increíble que todavía no haya sido procesada por estas cosas que surgen. Esconde detrás un montón de cosas que me han contado mucha gente. Sobre todo, en Lomas de Zamora”.

Los negocios ocultos que tendría Jesica Cirio

En el programa de streaming antes referido, Fernanda Iglesias informó sobre los negocios ocultos que haría Jesica Cirio lejos del medio: “Cuando ella se casa con Insaurralde (Martín), ya venía de hacer sus chanchullos, pero en Lomas de Zamora, ella ahí empieza a enriquecerse muchísimo”.

Como si lo antes mencionado fuera poco, Fernanda Iglesias profundizó más en el tema y dio nombres para destacar la veracidad de los hechos: “Ella (Jesica Cirio) tiene una sobrina que se llama Priscila, y Priscila tiene un hermano que le dicen Nahuel. Ellos se empiezan a dedicar a la construcción de edificios. De hecho, hay dos edificios, uno se llama Priscila y otro Priscila dos".

En ese mismo relato, Fernanda Iglesias cuestionó: “¿A qué punto llega la impunidad y el delirio de esta gente?“. También, la periodista se refirió a los negocios bajo perfil que Jesica Cirio habría hecho en Temperley.

Jésica Cirio. Foto: captura pantalla

Por último, Fernanda Iglesias habló del entorno de Jesica Cirio: “Hablé con una persona que ya no la quiere, supo quererla, pero ya no la quiere. Ella o te manda la SIDE (La Secretaría de Inteligencia de Estado) o te inventa una causa. Y a esta persona que me contó, le inventó una causa”.